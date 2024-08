US-Kirche zum Schnäppchenpreis an Muslime verkauft

In Buffalo, USA, wurde eine riesige katholische Kirche von einem muslimischen Verein gekauft und soll nun in eine Moschee umgewandelt werden.

Eine katholische Kirche in Buffalo, New York, wird in eine Moschee umgewandelt, nachdem sie von einer muslimischen Gruppe gekauft wurde, wie “Newsweek” berichtete. Laute den “Buffalo News” wurde die St. Anne’s Church für 250.000 Dollar verkauft, nachdem sie seit 2012 aufgrund gefährlicher Bauschäden weitgehend ungenutzt war.

Das Grundstück wurde an die “Buffalo Crescent Holdings” verkauft, die mit dem “Downtown Islamic Center” kooperiert.

Großes Echo auf “X” wegen billigem Preis

Der Verkauf der Kirche sorgte in den sozialen Medien für Aufsehen, nachdem ein bekannter katholischer Priester, Pater Ronald Vierling, auf die Angelegenheit aufmerksam gemacht hatte. Beiträge auf “X” haben bereits zwei Millionen Aufrufe erreicht.

Einige waren schockiert, ob der Umwandlung in eine Moschee, während andere auf den extrem billigen Preis hinwiesen: Einem Post zufolge kostet ein Haus in einer guten Nachbarschaft doppelt so viel.

Die riesige neugotische Kirche wurde 1886 von deutschen Einwanderern erbaut und ist seit Jahren außer Betrieb. Der ehemalige Bischof von Buffalo, Richard J. Malone, sagte 2013, dass die Kirche abgerissen werden sollte, weil die Reparatur 12 Millionen Dollar betragen hätte. Später meinte er jedoch, dass sie das Sakralgebäude lieber verkaufen würde.

Das “Islamic center” will nun Millionen ausgeben, für Reparatur und Umwandlung in eine Moschee, so Präsident Talha Bakth. Außerdem wurde das Pfarrhaus gekauft, um darin Wohnungen zu schaffen. Und zwar alles innerhalb von zwei Jahren.

Es gibt noch mehrere andere katholische Kirchen in der Stadt.