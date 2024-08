Ministerstwo Prawdy UE grozi Muskowi: „Szkodliwe treści”

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton wysłał w poniedziałek list do Elona Muska, właściciela platformy mediów społecznościowych „X”, wzywając go do zapobiegania rozpowszechnianiu „szkodliwych treści” na platformie.

Prawdopodobnie chodzi o to, że Musk przeprowadził wywiad z kandydatem na prezydenta USA Donaldem Trumpem we wtorek wieczorem czasu europejskiego, który był transmitowany na żywo na „X”.

„Z dużą publicznością wiąże się większa odpowiedzialność”

– powiedział francuski komisarz w swoim wystąpieniu, wskazując na obowiązki właściciela „X” wynikające z prawa UE w zakresie zwalczania nielegalnych treści i dezinformacji.

Wywiad z Trumpem dotknięty atakiem obciążeniowym

Według „Fox News” wiele osób nie było jednak w stanie śledzić wywiadu, ponieważ strona internetowa mogła zostać dotknięta tak zwanym atakiem obciążeniowym.

Ministerstwo Prawdy UE już prowadzi dochodzenie

UE prowadzi również obecnie dochodzenie w sprawie „X” w ramach unijnej ustawy o usługach cyfrowych (DSA). Ustawa ta zobowiązuje firmy internetowe do skutecznego monitorowania treści online w celu ochrony użytkowników przed „szkodliwymi treściami”. Sformułowanie przypominające dyktaturę.

„Jest pan prawnie zobowiązany do zapewnienia zgodności X z prawem UE”

– powiedział komisarz UE grożąc Muskowi.

Uzasadnienie Bretona jest wręcz absurdalne: W końcu czy oznaczałoby to zarówno zagwarantowanie wolności wypowiedzi i informacji, jak i podjęcie skutecznych środków w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się „szkodliwych treści”? Według Bretona szkodliwe treści mogą mieć negatywny wpływ na dyskurs publiczny i bezpieczeństwo publiczne, jeśli nie są cenzurowane.

„W UE monitorujemy ryzyko związane z rozpowszechnianiem treści, które podżegają do przemocy, nienawiści i rasizmu w kontekście ważnych wydarzeń politycznych – lub społecznych – na całym świecie,”

– kontynuował potężny komisarz ds. rynku wewnętrznego. Wskazał również, że…

… „wszelkie negatywne skutki nielegalnych treści w UE wynikające z niewłaściwego stosowania przez X odpowiednich przepisów DSA są istotne dla oceny dochodzenia UE przeciwko X”.

Zatem…

… „służby UE będą niezwykle czujne wobec oznak naruszeń DSA. I nie zawahamy się w pełni wykorzystać naszych narzędzi, gdy będzie to uzasadnione, aby chronić obywateli UE przed poważnymi szkodami.”

– podsumował Thierry Breton w groźnym tonie.

Donald Trump & Elon Musk conversation (supercut) pic.twitter.com/jq0F9fwFNU — Adrian Dittmann (@AdrianDittmann) August 13, 2024

***

