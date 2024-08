Austria: Polityk FPÖ po gwałcie na dziewczynce: „Kultura powitania to zdecydowana porażka!”

Bild: shutterstock

Domniemany 17-letni przybysz z Somalii uciekł z federalnego ośrodka zakwaterowania w Korneuburgu pod koniec lipca, a następnie popełnił poważne przestępstwo seksualne, atakując 14-letnią dziewczynę.

Radny kraju związkowego Dolna Austria ds. azylu, Christoph Luisser, wydał następujące oświadczenie przy okazji kolejnego gwałtu na 14-letniej dziewczynce przez 17-letniego „poszukiwacza ochrony”:

„Sprawa gwałtu na dworcu kolejowym w Langenzersdorf – kultura powitania poniosła sromotną porażkę.”

„Somalijczyk ubiegający się o azyl po prostu znika z federalnego ośrodka azylowego i pojawia się ponownie kilka tygodni później na stacji kolejowej Langenzersdorf, gwałcąc kogoś. Czy minister spraw wewnętrznych ÖVP ma jeszcze jakieś poczucie perspektywy?” – pyta zaangażowany doradca azylowy po tym, jak sprawa gwałtu w okręgu Korneuburg stała się znana.

Luisser kontynuuje:

„Faktem jest, że rzekomy 17-letni Somalijczyk ukrył się pod koniec lipca i obecnie znajduje się w areszcie wymiaru sprawiedliwości. I to jest dokładnie to, co to bezlitośnie ujawnia: Młody człowiek przyjeżdża w tym roku do Austrii, depcze prawo gościnności, niszczy duszę dziecka, a teraz musi być utrzymywany przez podatników. Nie potrzebujemy czegoś takiego w naszym kraju”.

Jedna rzecz jest jasna dla radnego stanu ds. azylu:

„Kultura powitania okazała się porażką. Musi nastąpić masowa zmiana kursu. Dlatego też 29 września (uwaga: wybory w Austrii) jest dniem decyzji w sprawie przyszłości Austrii. Dalsze szaleństwo azylowe, wokeness i ideologiczny zacier lub bezpieczeństwo, wolność i dobrobyt ponownie pod rządami kanclerza Herberta Kickla”.

Zniekształcanie faktów przez ÖVP, w tym bezwstydne przypisywanie winy

Przykład afro-gwałciciela, o którym mowa, pokazuje już, że ci, którzy byli i są odpowiedzialni za masowy napływ osób ubiegających się o azyl, uciekną od odpowiedzialności za rozpowszechnianie nieprawdy, gdy skandaliczne warunki w końcu odejdą w przeszłość.

Hubert Keyl, członek parlamentu krajowego i radny miejski FPÖ Korneuburg, pisze na ten temat:

„Porządek w federalnych ośrodkach dla azylantów: wypaczanie faktów przez ÖVP jest po prostu śmieszne.”

„Żadne fałszywe twierdzenie nie jest dla ÖVP zbyt bałamutne, a żadne przeinaczenie faktów zbyt obrzydliwe, jeśli chodzi o ratowanie własnej skóry. Twierdzenie, że nasz radny krajowy Christoph Luisser powinien zapewnić porządek w federalnych ośrodkach dla azylantów w Dolnej Austrii jest po prostu śmieszne i pozbawione jakichkolwiek profesjonalnych podstaw”, powiedział Keyl na temat bieżącej debaty wokół sprawy gwałtu na stacji kolejowej Langenzersdorf (Korneuburg).

Gwałciciel uciekł z federalnego ośrodka azylowego

„Nie mamy nawet statusu z kwatery federalnej. Tylko Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ÖVP posiada te informacje, ale najwyraźniej minister Karner nie ma teraz żadnego wglądu. Nasz radny ds. azylu, Christoph Luisser, jest odpowiedzialny za kwatery krajowe, a my, w szczególności w Dolnej Austrii, dokręcamy śrubę w kwestii azylu – słowo kluczowe: karta świadczeń rzeczowych” – kontynuuje Keyl.

„Na szczęście dni zielonego rządu czarnej trucizny są wkrótce policzone”, podsumowuje Hubert Keyl.

***

