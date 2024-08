+ Habeck meldet Interesse an Grünen-Kanzlerkandidatur an + „Familienstreit“ bei Hochzeit: Bunte Schlägerei mit 60 Personen in Schleswig (Video) + Berliner Kette muss schließen: „Weil Datscha russisch ist” +uvm.

Statt Aufarbeitung bestellt Lauterbach bestellt 15 Mio. Corona-Impfstoffdosen für Booster

Das Bundesgesundheitsministerium hat für die Corona-Auffrischungsimpfungen in diesem Herbst und Winter insgesamt 15 Millionen Impfstoffdosen bestellt. “Wir werden wieder sehr viele Infektionen haben”, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).



Eine Bedrohung bleibe Corona vor allem für Ältere und Risikopatienten, die zusammen immerhin ein Viertel der Bevölkerung ausmachten. Er empfehle deswegen allen in dieser Gruppe eine Auffrischungsimpfung. “Es wird in diesem Herbst und Winter voraussichtlich zwei angepasste Impfstoffe geben”, kündigte Lauterbach an. […] Irgendwie muss es eine gute Beziehung zwischen Lauterbach und Biontech geben. Die Aktie des Konkurrenten Moderna ist nämlich ziemlich zusammengebrochen. Bei Biontech sieht es besser aus – klar, wenn man sich solcher Aufträge sicher sein kann. Weiterlesen auf journalistenwatch.de

+++

Bundestagswahl: Habeck meldet Interesse an Grünen-Kanzlerkandidatur an

Robert Habeck hat Interesse an der grünen Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl 2025 angemeldet. Wichtiger als die Kanzlerkandidatur sei jedoch, wieder Vertrauen bei den Wählern aufzubauen, so Habeck in einem Podcast von „Politico“.

Obwohl er weiß, dass die Situation angesichts der aktuellen Umfragewerte für die Grünen schwierig ist, will Wirtschaftsminister Robert Habeck seine Partei in den Wahlkampf führen. Er sei bereit, die Positionen der Grünen „zu korrigieren“ und gemeinsam etwas „Neues“ zu schaffen. Zunächst gehe es jedoch um andere Themen, sagte der Wirtschaftsminister: „Alle müssen sich klarmachen, auch jetzt meine Partei, was wir eigentlich wollen.“ Weiterlesen auf welt.de

Anm.: Unglaublich, dess es noch Leute gibt, die so eine Figur mit so einem „Programm“ wählen.

+++

Mehr als eine Milliarde Zuseher für Gespräch von Musk und Trump auf X

Wenn der Ex-Präsident und Kandidat der Republikaner Donald Trump mit einem der reichsten Männer der Welt auf der wichtigsten Politplattform des Wertewestens ein Gespräch öffentlich führt, dann ist das Interesse riesig. Die Ansichten dazu könnten aber gar nicht unterschiedlicher sein.

Angesichts der Tatsache, dass die ungefilterte Diskussion zwischen Donald Trump und Elon Musk am Montagabend Berichten zufolge eine Milliarde Zuschauer erreichte, ist es kein Wunder, dass die woken Anhänger der Demokraten samt ihrer Gefolgschaft in der EU, wie Kommissar Thierry Breton, sich einzumischen versuchten. […] Es scheint, was auch immer Trump und Musk getan haben, es hat einen Nerv getroffen, denn das Konglomerat der Mainstream-Medien erhob sich geschlossen, um es zu beschimpfen. Oder man hat es nonchalant ignoriert, wie mehrheitlich bei uns. Weiterlesen auf tkp.at

+++

„Familienstreit“ bei Hochzeit: Bunte Schlägerei mit 60 Personen in Schleswig

Eine Hochzeit und vier Verletzte: Eine Massenschlägerei zweier Großfamilien sorgt für Aufruhr in Schleswig. Gegenüber der JUNGEN FREIHEIT nennt die Polizei neue Details.

FLENSBURG – Die Polizei in Schleswig hat mit einem Großaufgebot eine Schlägerei zweier Großfamilien unterbunden. Bis zu 60 gewaltbereite Personen hätten sich an der Auseinandersetzung am vergangenen Montagnachmittag beteiligt, teilte die Polizei mit. Auch verschiedene Schlagwerkzeuge seien dabei zum Einsatz gekommen. Erst durch den Einsatz von „starken Polizeikräften“ konnte ein erneutes Aufeinandertreffen unterbunden werden.



Mehrere Personen wurden verletzt. Vier davon mussten ins örtliche Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizeidirektion Flensburg dem Lokalportal foerde.news mit. „Bisher hat sich keiner der Beteiligten zu möglicherweise erlittenen Verletzungen geäußert.“

+++

Kosten von mindestens 143 Millionen Euro: Berliner Groß-Hotel wird um 143 Mio. Euro für „Flüchtlinge“ umgebaut

Deutschlandweit sind die Erstaufnahmeeinrichtungen überfüllt, so auch in Berlin. Daher soll in der Hauptstadt wieder ein Hotel zu einer „Flüchtlingsunterkunft“ umgebaut werden – die Kosten für die Umbauarbeiten werden auf mindestens 143 Millionen Euro geschätzt.

Das City Hotel East an der Landsberger Allee in Lichtenberg verfügt über 473 Zimmer in drei nebeneinander liegenden Gebäuden mit jeweils 18 Etagen. Ende September schließt es seine Pforten, danach beginnen die Umbauarbeiten. Der Hotelkomplex soll zukünftig als Flüchtlingsunterkunft dienen, zum 1. Januar 2025 soll er offiziell vom Land Berlin angemietet und einem Betreiber übergeben werden.

+++

Protest im Kölner Stadionbad: Zehn-Meter-Turm besetzt – Werbeplakat sorgt für Ärger

Ein Plakat der Bundeswehr hängt im Kölner Stadionbad am Zehn-Meter-Sprungturm. Jetzt wurde dagegen protestiert. Am Mittwoch (14. August 2024) gab es deshalb sogar eine Demo – dabei wurde der Zehn-Meter-Sprungturm besetzt.

Mitglieder der Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) protestierten gegen die dort angebrachte Militärwerbung. Die Aktivisten hielten unter anderem ein Banner „Kein Werben fürs Sterben!“ unter das Bundeswehr-Plakat „Karrieresprung“, das ein Kriegsschiff abbildete. Aus Sicht der Teilnehmer handeln die Geschäftsführung der Köln Bäder und die Verantwortlichen bei der Bundeswehr unmoralisch. Weiterlesen auf express.de

+++

Berliner Kette muss schließen: „Weil Datscha russisch ist, wurden wir gemieden“

Der Preisdruck sei das eine gewesen, doch vor allem der Boykott der Berliner Restaurantkette Datscha habe am Ende zur Schließung geführt, erzählt uns Kristina Enke. „Geht dort bloß nicht essen, der Inhaber ist Russe“ – ein Beispiel aus den vielen negativen Google-Bewertungen, die Enke und ihr Geschäftspartner bei der Berliner Gastro-Gruppe Parnus, Ilja Kaplan, seit dem russischen Angriff auf die Ukraine lesen mussten.

Kaplan ist deutscher Staatsbürger mit russischen Wurzeln und betreibt seit Beginn der 1990er-Jahre mehrere osteuropäische und russische Restaurants in der Stadt. darunter auch die 100-Gramm-Bar in Prenzlauer Berg – 1995 noch unter dem Namen Gorki Park bekannt. […] Damals war Kaplans Herkunft überhaupt kein Problem. Heute scheint sie ein Grund für den Datscha-Boykott gewesen zu sein. „Er hat sich mehrfach öffentlich vom Krieg distanziert. Er lebt in Deutschland seit Anfang der 1990er-Jahre. Ich verstehe das einfach nicht“, sagt Enke. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++ SPORT +++



Trans-„Frauen“-Irrsinn geht bei Para-Olympics weiter

Bei den Paralympischen Spielen in Paris (28.08.-08.09.) wird erstmals ein Mann dabei sein, der sich als Frau identifiziert – und das sorgt für Riesen-Ärger. Früher trat der sehbehinderte Fabrizio Petrillo (50) in der Männerkategorie an.

Zwischen 2015 und 2018 gewann der zweifache Vater (!) noch elf nationale Titel in der männlichen Kategorie T12 für Athleten mit Sehbehinderung. Bei den Paralympischen Spielen in Paris startet er bei den Frauen als Valentina. Die Teilnahme von Petrillo in Paris sorgt für Empörung. Zum einen geht es um die grundsätzliche Frage der Chancengleichheit. Zum anderen nahm Petrillo der blinden Spanierin Melani Bergés (33) in der Qualifikation die Chance, sich für die Paralympics zu qualifizieren. Quelle: bild.de

