Vergewaltigungen in Indien: Zehntausende demonstrieren – Im Westen: Schweigen und Dulden

Gruppen-vergewaltigte Belgiern in Islamabad "entsorgt"

Immer wenn es in Indien oder anderen Staaten des Globalen Südens zu schrecklichen (Massen)vergewaltigungen an Frauen kommt, titeln die gleichgeschalteten westlichen System- und Willkommens-Medien triumphierend, dass sich dort die Massen gegen die sexualisierte Gewalt erheben:

„In Indien sorgt die Vergewaltigung und Ermordung einer Ärztin in Ausbildung für Entsetzen und Empörung… Alleine in Kalkutta gingen Zehntausende … auf die Straße. ‚Wir haben nur eine Forderung: Lasst uns leben‘, so die Organisatorinnen der Proteste.“ (ORF)

Und auch die „BBC“ berichtete darüber.

Heuchelei und Ablenkung von Sexualverbrechen in Willkommens-Kulturen

Auf den ersten Blick sieht es nach Anteilnahme und Solidarität der westlichen Brainwash-Medien mit den Anliegen des Feminismus gegen menschenverachtende Sexualverbrechen aus.

In Wirklichkeit lenken die Willkommens -Medien aber nur davor ab, dass genau dieses Multikulti-Vergewaltigungen und Frauen-Femizide seit der Flüchtlingswelle – von den Medien euphorisch als Willkommens-Sommermärchen geschmäht – im Westen zum Multikulti-Alltag verkommen sind.

Mit einem wesentlichen Unterschied: Dass sich nämlich in Berlin, London, Wien, Paris und Tausenden anderen Provinzstädten niemand für die Rechte der vergewaltigen inländischen Frauen auf die Straße zu gehen traut – um nicht als Rassist oder Faschist stigmatisiert zu werden.

Der ORF „frohlockt“ mit dem Fingerzeig ins rückständige Indien:

„‘Wir wollen Gerechtigkeit‘, forderten die Protestierenden, Frauen würden nicht respektiert und Unabhängigkeit und Gleichberechtigung seien in Indien nach wie vor eine Utopie.“

Aber in Deutschland und anderswo im Westen werden selbst schwerste Sexualverbrechen gegen Frauen von den Gerichten nicht einmal mehr mit Gefängnis bestraft. Hier solidarisieren sich sogar die Linken und Feministen mit den Multikulti-Vergewaltigern.

„ ‚Reclaim the night‘ („Rückforderung der Nacht“) lautet das Schlagwort der Protestbewegung“. (ORF)

Warum sind die westlichen Feministinnen zu feige oder zu faul geworden, solche Massendemos nicht in ihrer Heimat abzuhalten? – Etwa:

„Multikulti-Vergewaltiger zurück in die Wüste‘“

Westlicher Männerhass

Und noch ein Unterschied fällt auf:

„‘Männer sind (in Indien) als Verbündete und Beobachter willkommen‘, hieß es im Aufruf der Organisatorinnen des Community-Kollektives ‚Blank Noise‘“. (ORF)

Im Westen werden von ultralinken, Multi-Kulti-Kampffeministinnen alle inländischen Männer mittels des Pauschal-Vorwurfs der toxischen Männlichkeit stigmatisiert und ausgegrenzt, mit einer unendlichen Toleranzgeste an die Multikulti-Vergewaltiger – versteht sich.

„Wer halb Kalkutta aufnimmt, rettet nicht Kalkutta, sondern wird selbst Kalkutta“ (Peter Scholl-Latour)

In diesem Sinne braingewasht, sind die linken Willkommensklatscher freilich auch nicht einmal mehr zu rudimentärsten logischen Schussfolgerungen in der Lage. Dass man nämlich toxische Männlichkeit aus diesen rückständigen archaisch-männlichen Gesellschaften besser nicht ins eigene Land holen sollte…

Belgierin in Pakistan nach Vergewaltigung auf Straße abgelegt

Dabei wurde in einem prominenten Viertel in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad, die 28-jähriger Belgierin, Silvie Stina, an Händen und Füßen gefesselt von den Tätern einfach auf der Straße abgelegt. Laut eigenen Angaben soll sie fünf Tage lang gegen ihren Willen festgehalten und mehrmals von verschiedenen Männern vergewaltigt worden war. (vadhajtasok)

Doppelmoral und neokolonialistische Heuchelei

„Der Fall beleuchtet ein Problem der Gewalt gegen Frauen auf dem Subkontinent. Immer wieder gibt es Fälle, die auch international Bestürzung auslösen.“ (ORF)

Warum lösen ähnliche Fälle im multi-kulti-ideologischen Westen nicht einmal mehr Achselzucken aus?

„Zwar wurden in den vergangenen Jahren entsprechende Gesetze verschärft, aber trotzdem haben viele das Gefühl, dass zu wenig getan wird. Gerichtsverfahren dauern oft Jahre. Und häufig wird kritisiert, dass viele Fälle nie gemeldet werden. Außerdem klagen Mitarbeitende im Gesundheitsbereich immer wieder über Gewalt in verschiedenen Formen – etwa von Angehörigen, wenn Patienten sterben.“ (ORF)

All das gibt es aber all-täglich mitten unter uns im Westen.

