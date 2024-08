Ansteckungsgefahr für Ungeimpfte über ausgeschiedene Graphene Covid-Geimpfter

Bild: screenshot Mikroskopie Dr.Van Welbergen

Seitens eines Mediziners ergeht nunmehr eine Warnung an die Öffentlichkeit, dass sich das Graphen in den Impfstoffen gegen Corona-Virus (COVID-19) im Körper der Menschen organisiert und zu großen Fasern und Strukturen anwächst.

Schlimmer sei jedoch, dass die vollständig Geimpften die Ungeimpften durch Ausscheidung mit Impfstofftoxinen infizieren würden.

Magnetische Eigenschaften von Graphen nachgewiesen

Dr. Philippe Van Welbergen, medizinischer Direktor der Biomedics Clinic im Vereinigten Königreich, hatte kürzlich nachgewiesen, dass das Graphen, das den Menschen durch die COVID-19-Impfstoffe injiziert wird, sich organisiert und zu großen Fasern und Strukturen anwächst, die magnetische Eigenschaften oder eine elektrische Ladung erhalten und immer komplexer werden, wie auch lifeandlove.de berichtete.

Mitte 2021 bemerkte Van Welbergen erstmals das Problem, als er immer mehr Patienten mit ungewöhnlichen Symptomen behandelte. In einem Interview mit dem südafrikanischen Medienunternehmen Loving Life TV erklärte er, dass seine Patienten über chronische Müdigkeit, Schwindel, Gedächtnisstörungen, Lähmungen und sogar über das späte Einsetzen einer starken Menstruation bei Frauen in ihren 60ern geklagt hatten.

Van Welbergen befürchtete, dass dies mit strukturellen Veränderungen in ihrem Blut zu tun haben könnte, und so entnahm er von allen diesen Patienten eine Blutprobe. Als er die Blutproben unter dem Mikroskop untersuchte, stellte er fest, dass ihr Blut verklumpt war und seltsame Formen aufwies, die in gesundem Blut keinesfalls vorkommen. Auch die Form der einzelnen roten Blutkörperchen, so beschrieb er, war nicht rund, sondern eher „zerknittert“.

Beschädigte Blutzellen

Ihr Blut wies darüber hinaus ungewöhnliche röhrenförmige Strukturen auf, einige Partikel, die aufleuchteten, und viele beschädigte Zellen. Nur wenige gesunde Zellen waren sichtbar. Vorher hatte er diese Formationen im Blut noch nie gesehen. Heute weiß man, dass es sich bei den röhrenartigen Strukturen um Graphen handelt, das einzigartige Wechselwirkungen mit Blutproteinen und biologischen Membranen verursacht und zu schwerwiegenden Auswirkungen wie Thrombogenität und Aktivierung von Immunzellen führen kann.

Alle seine Patienten waren mit dem mRNA- COVID-19 Impfstoff von Moderna geimpft worden. Sie alle berichteten über extreme Abgeschlagenheit, Schwindel, Müdigkeit, ein allgemeines Gefühl des „Unwohlseins“ und geistige Verwirrung.

Van Welbergen erklärte, dass die röhrenförmigen Strukturen den von spanischen Forschern gefundenen Graphenoxid-Proben ähneln. Er beschrieb sie als ähnlich wie „gefaltetes gefärbtes Toilettenpapier“. In einem weiteren Interview mit demselben Medienunternehmen zeigte Van Welbergen Bilder seiner neuesten Blutproben und erklärte, was mit dem Blut seiner geimpften Patienten passieren würde.

Auf einem Bild einer Blutprobe, das Van Welbergen zeigte, wies er darauf hin, dass das Blut der geimpften Person geronnen war, die roten Blutkörperchen stark deformiert und verklumpt waren und das Blut mit Graphen-Fasern gefüllt war, die die roten Blutkörperchen in ihrer Größe weit überragten. Er warnte, dass Graphen-Fasern dieser Größe kleine Blutgefäße verstopfen und ernsthafte gesundheitliche Komplikationen verursachen könnten.

Magnetisch-elektrischer Polaritätseffekt

Van Welbergen bemerkte auch einen magnetischen oder elektrischen Polaritätseffekt, der auf verschiedenen Seiten der Graphen-Fasern entstehe. Dieses Verhalten war anfangs nicht vorhanden, als er damit begann, das Blut seiner geimpften Patienten zu untersuchen, es tauchte wie aus dem Nichts auf und wäre nun bei fast jeder Probe zu beobachten.

Er warnte davor, dass dieses ungewöhnliche Verhalten darauf hindeute, dass „sich diese Dinge verändert haben, ihre Reaktion mit umgebenden Blutzellen hat sich verändert und ich weiß nicht, was der Auslöser dafür ist.“

Van Welbergen zeigte eine Blutprobe eines ungeimpften dreijährigen Patienten. Er untersuchte das Blut und fand dünne Splitter aus klarem Material, die kleineren Versionen der Graphen Fasern ähneln, die er im Blut seiner geimpften Patienten fand.

Die Eltern des Dreijährigen waren beide vollständig geimpft. Dies veranlasste Van Welbergen zu der Vermutung, dass die Ungeimpften nun von vollständig geimpften Personen kontaminiert werden würden, die Graphen „absondern“, dieses Phänomen sei auch unter der Bezeichnung Shedding bekannt.

Van Welbergen hatte noch einen weiteren ungeimpften Patienten, ein achtjähriges Kind, das wegen ernster gesundheitlicher Probleme zu ihm kam. Der rechte Arm und das rechte obere Bein des Kindes waren gelähmt, und das Kind war nicht in der Lage, die betroffenen Gliedmaßen richtig zu bewegen. Als er das Blut des Kindes untersuchte, fand er eine große Masse von Graphen, die die roten Blutkörperchen in ihrer Umgebung dazu „zwang“, zu verklumpen und zerquetschen. Diese große Masse an Graphen hindert das Kind höchstwahrscheinlich daran, die betroffenen Gliedmaßen richtig zu benutzen.

Geimpfte als Bedrohung Ungeimpfter

Dies zeigt, dass nicht nur die vollständig Geimpften in Gefahr sind, aufgrund des Materials in den COVID-19-Impfstoffen schwere gesundheitliche Komplikationen zu erleiden, sondern dass diese auch eine eindeutige Bedrohung für die Gesundheit von ungeimpften Personen darstellen.

Unten sehen Sie ein Bild typischer gesunder roter Blutkörperchen, wie sie unter dem Mikroskop zu sehen sind und wie Blut aussehen sollte. Es gibt keine Gerinnung oder Fremdkörper darin.

Das nächste Bild zeigt eine Person, der das experimentelle Covid-Medikament injiziert wurde. Das Blut ist geronnen, die missgebildeten roten Blutkörperchen sind verklumpt. Die eingekreiste Zelle im Bild ist ein gesundes rotes Blutkörperchen, eines der wenigen im Bild, das neben den Graphenfasern sitzt. Sie können die Größe der Graphenfasern im Verhältnis zur Größe eines roten Blutkörperchens sehen. Fasern dieser Größe verstopfen die Kapillaren. Sie können auch sehen, dass die Graphenfasern hohl sind und rote Blutkörperchen enthalten.

Dr. Philippe etwa hatte, einen magnetischen oder elektrischen Polaritätseffekt auf verschiedenen Seiten der Graphenfasern zu bemerken. Auf dem Bild unten sind die Zellen auf der rechten Seite der Faser koaguliert und auf der linken Seite ist etwas zu sehen, das wie eine Lücke oder ein rückwärts gerichteter „C“-förmiger Abstand aussieht. Dr. Philippe sagt, dass dieses „Verhalten“ vorher nicht zu sehen war, jetzt aber plötzlich in fast jeder Probe zu sehen ist. Der Auslöser dafür war ihm nicht bekannt.

Das unten stehende Bild zeigt eine Blutprobe eines ungeimpften dreijährigen Kindes. Es zeigt Stücke oder „Scherben“ von Graphen, die „das Ergebnis von Ausscheidungen“ sind, mit anderen Worten, das Graphen wurde von „geimpften“ Eltern auf ihr ungeimpftes Kind übertragen.

Unten ist das Bild einer Blutprobe eines achtjährigen ungeimpften Kindes zu sehen, dessen Blut durch die Übertragung von Graphen von Personen aus seinem Umfeld, die eine Covid-Injektion erhalten haben, kontaminiert und zerstört wurde. Der rechte Arm und der rechte Oberschenkel des Kindes sind praktisch gelähmt, das Kind kann seinen rechten Arm nicht mehr heben und der Oberschenkel funktioniert nicht mehr richtig.

Die Erkenntnisse von Dr. Philippe sind augenöffnend und erschreckend und somit quasi ein Muss, besonders für Diejenigen, die behaupten, Covid-Injektionen seien „sicher“ und darauf bestehen, dass Menschen gespritzt werden.

