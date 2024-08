Kościół w USA sprzedany muzułmanom po okazyjnej cenie

Ogromny kościół katolicki w Buffalo w USA został kupiony przez organizację muzułmańską i ma zostać przekształcony w meczet.

Jak donosi Newsweek, katolicki kościół w Buffalo w stanie Nowy Jork zostanie przekształcony w meczet po tym, jak został kupiony przez grupę muzułmańską. Według Buffalo News, kościół św. Anny został sprzedany za 250 000 dolarów po tym, jak od 2012 roku był w dużej mierze nieużywany z powodu niebezpiecznych uszkodzeń strukturalnych.

Nieruchomość została sprzedana firmie Buffalo Crescent Holdings, która współpracuje z Downtown Islamic Centre.

Duży odzew na „X” z powodu niskiej ceny

Sprzedaż kościoła wywołała poruszenie w mediach społecznościowych po tym, jak znany katolicki ksiądz, ojciec Ronald Vierling, zwrócił uwagę na tę sprawę. Posty na „X” osiągnęły już dwa miliony wyświetleń.

Niektórzy byli zszokowani przekształceniem w meczet, podczas gdy inni zwracali uwagę na wyjątkowo niską cenę: Według jednego z postów, dom w dobrej dzielnicy kosztuje dwa razy więcej.

St. Anne’s Church, Buffalo, NY. Permanently closed. Sold to the Islamic community for $250,000 who are converting the historic church into a mosque. pic.twitter.com/D21oTu18ax

— Father V (@father_rmv) August 11, 2024