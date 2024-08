Musk & Trump: Komisja Europejska chciała uniemożliwić streaming – list z pogróżkami wydrukowany tutaj

Na dzień przed wywiadem z Donaldem Trumpem, komisarz UE Thierry Breton ostrzegł Elona Muska: najbogatszy człowiek na świecie powinien upewnić się, że treść tej rozmowy nie trafi na europejskie ekrany. Kierując się obawą, że mogą zostać omówione tematy, które Europa wolałaby zachować w tajemnicy. Artykuł gościnny autorstwa Meinrada Müllera.

Breton przypomina Muskowi o surowych wymogach ustawy o usługach cyfrowych (DSA) i grozi konsekwencjami, jeśli Musk nie zaakceptuje europejskiej cenzury. Elon Musk zignorował jednak groźby. Do tej pory 23 miliony słuchaczy mogło wysłuchać rozmowy:

https://twitter.com/elonmusk/status/1823254086126608862

Dokumentujemy niemieckie tłumaczenie listu (des Briefes) tutaj:

**Komisja Europejska** – Thierry Breton – Członek Komisji

Bruksela, 12 sierpnia 2024 r.

Szanowny Panie Musk,

Piszę do Pana w związku z ostatnimi wydarzeniami w Wielkiej Brytanii i w odniesieniu do planowanej przez Pana platformę X transmisji na żywo rozmowy między kandydatem na prezydenta USA a Panem, która będzie również dostępna dla użytkowników w UE.

Rozumiem, że obecnie przeprowadzają Państwo test warunków skrajnych platformy. W tym kontekście jestem zobowiązany przypomnieć o obowiązkach należytej staranności określonych w ustawie o usługach cyfrowych (DSA), jak opisano w moim poprzednim piśmie. Jako firma obsługująca platformę z ponad 300 milionami użytkowników na całym świecie, z czego 90 milionów w UE, i która została sklasyfikowana jako bardzo duża platforma internetowa, masz prawny obowiązek zapewnić, że X przestrzega prawa UE, a w szczególności DSA.

Oznacza to przede wszystkim, z jednej strony, skuteczną ochronę wolności wypowiedzi i informacji, w tym wolności i pluralizmu mediów, a z drugiej strony, podejmowanie wszelkich rozsądnych i skutecznych środków w celu zapobiegania rozpowszechnianiu szkodliwych treści związanych z istotnymi wydarzeniami, w tym transmisjami na żywo. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę niedawne przykłady niepokojów społecznych spowodowanych wzmocnieniem treści promujących nienawiść, przemoc, zamieszki lub niektóre przypadki dezinformacji.

Oznacza to również, że organy sądowe i administracyjne UE są bez zbędnej zwłoki informowane o środkach podjętych w celu zwalczania treści uznanych za niezgodne z prawem, zgodnie z prawem krajowym lub unijnym, oraz że użytkownicy otrzymują jasne, obiektywne informacje, gdy ich treści są uznawane za niezgodne z prawem, a także że użytkownicy są informowani o środkach podjętych po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia, a środki moderacji treści są publicznie zgłaszane.

W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę, że obowiązki wynikające z DSA mają zastosowanie bez wyjątku lub dyskryminacji do moderowania całej społeczności użytkowników X (w tym Ciebie jako użytkownika z ponad 190 milionami obserwujących), która jest dostępna dla użytkowników z UE i powinna być wypełniana zgodnie z podejściem opartym na ryzyku DSA, które wymaga większej należytej staranności, jeśli profil ryzyka może wzrosnąć.

Jak wiadomo, przeciwko X toczą się już formalne postępowania na mocy DSA, w szczególności w obszarach związanych z rozpowszechnianiem nielegalnych treści i skutecznością środków zwalczania dezinformacji.

Ponieważ odpowiednie treści są dostępne dla użytkowników w UE i są rozpowszechniane w naszej jurysdykcji, nie możemy wykluczyć potencjalnego wpływu na UE. W związku z tym monitorujemy potencjalne ryzyko w UE związane z rozpowszechnianiem treści promujących nienawiść, rasizm i przemoc w związku z ważnymi wydarzeniami politycznymi lub społecznymi na całym świecie, w tym debatami i wywiadami związanymi z wyborami.

Pragnę wyjaśnić, że jakikolwiek negatywny wpływ nielegalnych treści na X w UE, który można by przypisać nieskuteczności sposobu, w jaki X stosuje odpowiednie przepisy DSA, może mieć znaczenie w kontekście toczącego się postępowania i ogólnej oceny zgodności X z prawem UE. Jest to zgodne z tym, co wydarzyło się ostatnio, na przykład w odniesieniu do konsekwencji i wzmocnienia treści terrorystycznych lub treści nawołujących do przemocy, nienawiści i rasizmu w UE, jak w kontekście niedawnych zamieszek w Wielkiej Brytanii.

W związku z tym wzywam do natychmiastowego sprawdzenia skuteczności swoich systemów i zgłaszania mojemu zespołowi wszelkich podjętych działań.

Moje służby i ja będziemy niezwykle czujni na wszelkie oznaki naruszeń DSA i nie zawahamy się użyć wszystkich narzędzi z naszego repertuaru, w tym nałożenia środków tymczasowych w razie potrzeby, aby chronić obywateli UE przed poważnymi szkodami.

Z poważaniem, Thierry Breton

Uzupełnienie: Zatrzymać Muska nawet środkami kryminalnymi, jeśli to konieczne

DAVID BERGER | Każdy, kto choć trochę zna Muska, wie, że reaguje on na takie groźby „tym bardziej”. Wolność słowa i wolność prasy są dla niego zbyt ważne…

Tym bardziej dziwi więc fakt, że ci, którzy oglądali ten wywiad w strachu, próbowali uniemożliwić jego nielegalną emisję. Jednak według „Fox News” wiele osób nie było w stanie śledzić wywiadu, ponieważ strona internetowa została prawdopodobnie dotknięta tak zwanym atakiem obciążeniowym.

Biorąc pod uwagę wszystkie skandale kryminalne, które charakteryzowały UE w ostatnich latach, nie zdziwiłbym się, gdyby ten atak został przeprowadzony przez sieci ściśle powiązane z Komisją Europejską i czerpiące z niej korzyści finansowe.

