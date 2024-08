COMPACT-Chef Jürgen Elsässer im Exklusiv-Interview mit dem Deutschland-Kurier.

Das COMPACT-Verbot wurde gerichtlich gekippt, die Arbeit geht nun für Chefredakteur Jürgen Elsässer und sein Team weiter. Wie der Redaktionsbetrieb anläuft und was in den nächsten Tagen und Wochen geplant ist, erklärt Jürgen Elsässer in diesem exklusiven Gespräch mit dem Deutschland-Kurier.

