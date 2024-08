Affenpocken: fast 99 % der Fälle bei Homosexuellen – plötzlich ein Tabu!

Der erste „Probelauf“ vor zwei Jahren, mit den Affenpocken einen Nachfolger für Corona gefunden zu haben, wurde noch abgeblasen, da selbst die Mainstreammedien durchweg berichteten, dass diese Krankheit nur von „Männern, die Sex mit Männern haben“, verbreitet wird.

Von REDAKTION | Das hat sich inzwischen geändert, zumindest was die Berichterstattung über diesen unappetitlichen Übertragungsweg betrifft. Denn nun soll eine neue „Pandemie“ durch Affenpoken zum Wohle der Pharmaindustrie ausgelöst werden. Und inzwischen wird uns auch der Analverkehr als die fortschrittlichste Form der Kopulation schmackhaft gemacht. Da wäre eine sachliche Berichterstattung rückständig, wenn nicht gar “homophob”.

Affenpocken – Affen – Afrika – Afrikaner

Von einer „Schwulenkrankheit“ hört man deshalb inzwischen nichts mehr und auch der Name wurde von „Affenpocken“ auf „Mpox“ geändert. Angeblich will man nicht Tiere diskriminieren – dieses Problem haben wir bei Vogel- oder Schweingrippe nicht – in Wahrheit will man die Assoziation Affenpocken – Affen – Afrika – Afrikaner abwürgen. Das wird auch indirekt auf der Webseite des österreichischen Gesundheitsministeriums bestätigt. Dort ist wörtlich nachzulesen: „Die WHO empfiehlt die Umbenennung der englischen Bezeichnung ‘monkeypox’ auf ‘mpox’, um Rassismus und Stigmatisierung entgegen zu wirken.“

Und in der Tat wurden Affenpocken erstmals 1958 bei Affen diagnostiziert, von dort sprang sie auf den Menschen über, ja und so einen Infizierten wollen wir natürlich nicht „diskriminieren“, speziell dann, wenn er als „Schutzsuchender“ in Europa eintrudelt. Da ist es politisch nur korrekt, wenn wir uns jetzt alle „impfen“ lassen.

Und so geht „Mpox“ den gleiche Weg wie Aids: Von Afrika über Schwule in unsere Städte und dann durch Transfusionen in unsere Häuser.

Laut CDC und WHO sind bei den meisten Affenpockenfällen schwule Männer betroffen

Aktuelle Daten, die von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass die Mehrzahl der Affenpockenfälle Männer betreffen, die eben „Sex mit Männern haben”. Nach Angaben des CDC wurden 99 % der Affenpockenfälle in den Vereinigten Staaten bei Männern festgestellt, und 94 % dieser Fälle berichteten über kürzlichen sexuellen oder intimen Kontakt mit anderen Männern [3].

Mpox und MSM

Dieser Trend ist auch weltweit zu beobachten, wobei die Mehrzahl der Fälle bei „Männern gemeldet wird, die Sex mit Männern haben“ (MSM).

Als Reaktion auf den Ausbruch wurden verschiedene Ansätze verfolgt, um den Zugang zu Affenpocken-Impfstoffen zu verbessern und gezielte Nachrichten an die MSM-Gemeinschaft zu entwickeln, um das Übertragungsrisiko zu verringern [1]. Beispielsweise ergab eine kürzlich durchgeführte Umfrage, dass etwa die Hälfte der schwulen, bisexuellen und anderen „Männer, die Sex mit Männern“ haben, aufgrund der Affenpockenepidemie die Zahl ihrer Sexualpartner, gelegentlichen sexuellen Begegnungen und die Nutzung von Dating-Apps reduziert hat [1].

Impfungen als Abhilfe

Die Gesundheitsbehörden beobachten die Situation weiterhin und fördern Impfungen als wirksames Mittel zur Verhinderung künftiger Affenpockenausbrüche [2]. Das ist zweifelsohne zu begrüßen, jedoch wieso betrifft das auch „Männer die Sex mit Frauen haben“ und umgekehrt?

