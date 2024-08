Historische Eskalation: Ukrainer beschießen russische Brücke mit US-Waffe (Video)

Bisher nutzten die Russen die Brücke zur Versorgung ihrer Truppen, was deren Versorgung nun behindern wird. Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj würden die ukrainischen Truppen ihre Stellungen in Kursk verstärken. Die besetzten Gebiete stellen einen Tauschfonds dar und sollen demnach gegen die von Russland besetzten ukrainischen Regionen eingetauscht werden.

Laut Mykhailo Podolyak, Berater von Selenskyj, dazu: auf “X”:

“In der Region Kursk können wir deutlich sehen, wie wir militärische Mittel einsetzen, um Russland zu einem fairen Verhandlungsprozess zu bewegen.“

Sozusagen als “wirksames Zwangsinstrument“.

Historischer Angriff

Höchstwahrscheinlich hat die ukrainische Luftwaffe die Brücke bei Gluschkowo mit einer US-amerikanischen JDAM-Tragflächenbombe zerstört. Die Brücke, die den Sejm überspannte und eine wichtige Route für russische Militärverstärkungen nach Tetykino war, wurde am Freitag von ukrainischen Streitkräften zerstört.

Die Ukrainer hatten diese Brücke zuvor mit einem US-amerikanischen HIMARS-Raketenwerfer angegriffen, wurde dann aber von der JDAM-Tragflächenbombe zerstört, wie aus den neuesten Aufnahmen hervorgeht. Das Ereignis gilt als historisch: Bisher hat noch nie eine US-Bombe eine Brücke auf russischem Gebiet zerstört.

Ukrainische Truppen sind am 6. August in das Gebiet Kursk einmarschiert und sollen seitdem laut eigenen Angaben 82 Siedlungen und mehr als 1.000 Quadratkilometer Territorium eingenommen haben. Kiew will damit Russland zu “fairen Friedensgesprächen“.

Laut Nikolai Patruschew, Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin, hätten der Westen und die NATO die Ukraine bei dem Angriff unterstützt. Die Westmächte dementierten diese freilich umgehend.

Laut russischem Verteidigungsministerium von Freitag wären eine Reihe ukrainischer Angriffe entlang der Frontlinie von Kursk abgewehrt worden.

Während die Ukraine weiter in den Westen Russlands vordringt, verstärken nun aber auch die russischen Streitkräfte in der Ostukraine ihre Stellungen. So hätten sie Serhijiwka eingenommen und die russischen Streitkräfte näher an die Stadt Pokrowsk heran gebracht, ein wichtiger Logistikknotenpunkt auf der Hauptroute für die Versorgung der ukrainischen Truppen an der Ostfront. Pokrowsk liegt nordwestlich der von Russland gehaltenen Region Donezk.

Footage of the Ukrainian Air Force dropping the Russian-held bridge over the Seym River at Glushkovo, Kursk Oblast.

At least one fighter-launched glide bomb hit the span, destroying it. pic.twitter.com/AwDGewyJ2R

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 16, 2024