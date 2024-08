Małpia ospa: prawie 99% przypadków u homoseksualistów – nagle tabu!

Tak wygląda małpia ospa pod mikroskopem.

Pierwsze „próbne uruchomienie” dwa lata temu, kiedy myśleliśmy, że znaleźliśmy następcę koronawirusa w postaci ospy małpiej, zostało odwołane, ponieważ nawet media głównego nurtu konsekwentnie informowały, że choroba ta jest przenoszona tylko przez „mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami”.

Teraz to się zmieniło, przynajmniej jeśli chodzi o informowanie o tej nieprzyjemnej drodze przenoszenia. Ponieważ teraz nowa „pandemia” ma zostać wywołana przez małpie pokemony z korzyścią dla przemysłu farmaceutycznego. A teraz stosunek analny staje się dla nas przyjemny jako najbardziej zaawansowana forma kopulacji. Obiektywne raportowanie byłoby zacofane, jeśli nie „homofobiczne”.

Małpia ospa – małpy – Afryka – Afrykanie

Dlatego też nie słyszymy już nic o „chorobie homoseksualnej”, a nazwa została zmieniona z „małpiej ospy” na „Mpox”. Rzekomo intencją nie jest dyskryminacja zwierząt – nie mamy tego problemu z ptasią grypą czy świńską grypą – w rzeczywistości intencją jest zdławienie skojarzenia ospa małp – małpy – Afryka – Afrykanie. Jest to również pośrednio potwierdzone na stronie internetowej austriackiego Ministerstwa Zdrowia: Webseite. Można tam dosłownie przeczytać: „WHO zaleca zmianę nazwy angielskiego terminu »monkeypox« na »mpox« w celu przeciwdziałania rasizmowi i stygmatyzacji”.

I rzeczywiście, małpia ospa została po raz pierwszy zdiagnozowana u małp w 1958 roku, skąd przeskoczyła na ludzi, tak, i oczywiście nie chcemy „dyskryminować” takiej zarażonej osoby, zwłaszcza jeśli przybywa do Europy jako „osoba poszukująca ochrony”. Jest to więc politycznie poprawne tylko wtedy, gdy wszyscy się „zaszczepimy”.

I tak „Mpox” podąża tą samą drogą, co AIDS: z Afryki przez gejów do naszych miast, a następnie przez transfuzje do naszych domów.

Według CDC i WHO, większość przypadków małpiej ospy dotyka homoseksualnych mężczyzn

Najnowsze dane opublikowane przez Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO) wskazują, że większość przypadków ospy wietrznej dotyczy mężczyzn, którzy „uprawiają seks z mężczyznami”. Według CDC, 99% przypadków ospy małpiej w Stanach Zjednoczonych stwierdzono u mężczyzn, a 94% z nich zgłosiło niedawne kontakty seksualne lub intymne z innymi mężczyznami [3].

Mpox i MSM

Trend ten zaobserwowano również na całym świecie, przy czym większość przypadków odnotowano u „mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami” (MSM).

W odpowiedzi na wybuch epidemii podjęto różne podejścia w celu poprawy dostępu do szczepionek przeciwko ospie wietrznej i opracowania ukierunkowanych komunikatów dla społeczności MSM w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wirusa [1]. Na przykład niedawne badanie wykazało, że około połowa gejów, biseksualistów i innych „mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami” zmniejszyła liczbę partnerów seksualnych, przypadkowych spotkań seksualnych i korzystania z aplikacji randkowych z powodu epidemii ospy małpiej [1].

Szczepienia jako środek zaradczy

Władze zdrowotne nadal monitorują sytuację i promują szczepienia jako skuteczny sposób zapobiegania przyszłym epidemiom ospy małp [2]. Niewątpliwie należy się z tego cieszyć, ale dlaczego dotyczy to również „mężczyzn uprawiających seks z kobietami” i odwrotnie?

