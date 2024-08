Chociaż Szwecja, podobnie jak wszystkie kraje skandynawskie, zainicjowała masowy zwrot w swojej polityce migracyjnej, kraj ten pogrąża się w chaosie wymykającej się spod kontroli przemocy ze strony migrantów.

Sytuacja jest tak dramatyczna, że Dania zaostrzyła nawet kontrole graniczne ze Szwecją, aby chronić się przed eskalacją wojen gangów w sąsiednim kraju. Duński minister sprawiedliwości i socjaldemokrata Peter Hummelgaard ostrzegł nawet przed „szwedzkimi dziećmi-żołnierzami” i wezwał Szwecję do „posprzątania bałaganu”. Obecnie na ulicach toczy się prawdziwa wojna między gangami imigrantów. Szwecja ma drugi najwyższy wskaźnik śmiertelności z powodu broni palnej w Europie.

Od 2022 r. do połowy tego roku odnotowano 137 zgonów i 247 obrażeń. Dwóch młodych Szwedów użyło granatu ręcznego do przeprowadzenia ataku swojego gangu na kiosk, gangi coraz częściej rekrutują nieletnich, a ataki bombowe, morderstwa i próby zabójstw są na porządku dziennym. „Oczywiście, że nie chcemy tego tutaj!”, podkreślił Hummelgaard, a także chce zapewnić Szwecji wsparcie duńskich policjantów.

Rekrutacja młodych przestępców

Jego szwedzki odpowiednik Gunnar Strömmer zakłada, że sieć rekrutacyjna w Danii jest prawdopodobnie prowadzona przez duńskich przestępców, ale ma powiązania z gangami w Szwecji. „Rekrutacja, o której teraz mówimy, jest prowadzona przez duńskie sieci przestępcze. Może to być sieć z powiązaniami z innymi krajami, być może także ze Szwecją”, powiedział. Wyraził jednak zrozumienie dla wzmożonych duńskich kontroli granicznych. „Kiedy mówimy teraz o tych konkretnych przypadkach, mamy bardzo silny wspólny interes w powstrzymaniu rekrutacji dzieci i młodzieży w Szwecji”.

To, co dzieje się w Szwecji, pomimo radykalnego zwrotu w polityce imigracyjnej, prawdopodobnie prędzej niż później wydarzy się również w Niemczech. Gdy masy imigrantów bez perspektyw nie będą już mogły być uspokajane przez system opieki społecznej, przestępczość i przemoc będą nadal kwitły w Niemczech. Szwedzki przykład nie doprowadzi do zmiany w niemieckim kartelu partyjnym, zwłaszcza że kwestia ta nie jest oczywiście podejmowana przez media. Niemniej jednak jest to kolejne ostrzeżenie przed warunkami, z którymi Niemcy nieuchronnie będą musiały się zmierzyć. (JS) Także wkrótce i Polska?

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie journalistenwatch.com, naszego partnera w EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ.

