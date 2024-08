Imane KHelif hätte Angela Carini in 46 Sekunden fast hingerichtet

Die “International Boxing Federation” ignoriert die skandalöse Entscheidung des “IOC” bei den Pariser Olympischen Spielen. Dies kommt einer Demütigung der beiden männlichen Boxerinnen Imane Helif und Lin Ju-Ting sowie einer Wiedergutmachung der ungerechterweise unterlegenen weibliche Boxerinnen gleich:

Die Boxweltmeisterschaft der Frauen 2025 wird in Belgrad stattfinden. UND: Die beiden biologisch männlichen Boxerinnen Imane Helif und Lin Ju-Ting sind davon ausgeschlossen. UND: Die biologisch weibliche Boxerin, die Italienerin Angela Carini, die von dem algerischen Boxer Khelif in 46 Sekunden fast hingerichtet wurde, soll die die Olympiasieger-Belohnung der “IBA” erhalten. Dabei ergeht die Hälfte dieser hunderttausend Dollar an die Athletin, während ihr nationaler Verband 25.000 Dollar und ihr Trainer 25.000 Dollar erhalten.

“IBA”-Präsident Umar Kremlew kündigte also an, dass Carini vom Verband wie eine Olymipasiegerin behandelt wird.

“Ich konnte es nicht ertragen, sie weinen zu sehen. Glauben Sie mir, mir sind solche Situationen absolut nicht gleichgültig, und ich kann der Gesellschaft der Boxerinnen versichern, dass wir alle Boxerinnen vor solchen Situationen schützen werden. Ich verstehe einfach nicht, warum das Frauenboxen von den IOC-Führern liquidiert wird. Für die Sicherheit von Frauen gibt es im Ring keinen Platz für Personen, die positiv auf Geschlechtsuntypizität getestet wurden.“

– so Kremlew eindeutg. Und er fügte hinzu: Der Fall von Sitora Turdibekova aus Usbekistan, die in der ersten Runde gegen Lin Ju-Ting aus Taiwan, einen weiteren biologischen Mann, verlor, auch bei den Olympischen Spielen in Paris gelöst wird.

Somit aber ragiert der “IBA” mit einer riesigen finanziellen Entschädigung für die beiden, zwei Männern unterlegenen Boxerinnen: Denn auch für die Silbermedaille werden fünfzigtausend Dollar Preisgeld vergeben, der Athlet erhält 25 Tausend Dollar und die restlichen 25 Tausend Dollar werden zu gleichen Teilen zwischen dem Trainer und dem nationalen Verband aufgeteilt. Für die Bronzemedaille werden 25 Tausend US-Dollar bereitgestellt, von denen 12.500 US-Dollar an den Athleten gehen und 12.500 US-Dollar wieder wie oben verteilt werden.

Da also sowohl die Verlierer des Viertelfinales als auch die 5. platzierten Athleten jeweils zehntausend Dollar von der IBA erhalten, beläuft sich der Gesamtpreispool auf mehr als 3,1 Millionen Dollar.

Und dass auch die Weltmeisterschaften im Amateurboxen der Frauen im Jahr 2025 in Belgrad / Serbien stattfinden werden, sin als eindeutiges Kontra gegen die Pariser Woke-Sort-Totalitaristen zu interpretieren: Belgrad hat übrigens das eine lange Geschichte im Boxen hat, da dort 1978 und 2021 zwei “IBA”-Boxweltmeisterschaften der Männer ausgerichtet worden sind.

