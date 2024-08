Blutige Schlägerei im Parlament in Ankara (Video)

Die Rede des Oppositionspolitikers Ahmet Sik im türkischen Parlament endete freitags in einer Massenschlägerei. Dabei hatte sich Sik sich für seinen Kollegen eingesetzt. Doch dann kam es zu einem Handgemenge, mindestens zwei Politiker wurden verletzt. Schließlich konnte die Gesetzgebungsarbeit erst nach einer 45-minütigen Pause fortgesetzt werden.

Sik hatte in seiner Rede den Einzug eines zu 18 Jahren Haft verurteilten Kollegen ins Parlament befürwortet und in seiner Rede Vertreter der türkischen Regierungspartei Terroristen genannt hatte. (MTI, msn)

Dabei zeigen Video-Aufnahmen, wie Mitglieder der regierenden “Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung” (AKP) auf Ahmet Sik von der oppositionellen “Türkischen Arbeiterpartei” (TIP), zustürmen und ihn von der Kanzel aus angreifen.

In der Folge schlossen sich dann Dutzende von Abgeordneten dem Handgemenge an, während einige versuchten, andere zurückzuhalten. Auf den Stufen der Kanzel wurden sogar Blutspuren gesehen. Medienberichten zufolge mindestens zwei Abgeordnete Verletzungen erlitten haben.

Der stellvertretende Parlamentspräsident forderte nach der Schlägerei eine 45-minütige Pause. Eine Aufzeichnung des Vorfalls wurde auch von “The Telegraph” auf seiner YouTube-Seite hochgeladen.

Sik will Rückkehr eines verurteilten Parlamentariers

Der Oppositionspolitiker Can Atalay war bereits im April 2022 wegen Mittäterschaft an einem versuchten Machtangriff im Rahmen mit den regierungskritischen Protesten in Istanbul 2013 verurteilt worden. Danach wurde ihm sein Parlamentsmandat im Januar entzogen, welches eine 18-jährige Haftstrafe vorsah. Allerdings erklärte aber das Verfassungsgericht seine Ausweisung am 1. August für ungültig.

Sik forderte nun die Rückkehr Atalays auf seinen Platz.

“Wir sind nicht überrascht, dass Can Atalay als Terrorist bezeichnet wird, genau wie alle anderen, die nicht auf Ihrer Seite sind.“

– meinte Ahmet Sik in seiner Rede vor AKP-Vertretern. Und weiter:

“Die größten Terroristen sind diejenigen, die hier auf diesen Stühlen sitzen.“

