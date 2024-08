Beatrix von Storch: Deutschland als Marionette amerikanischer Interessen

Bild: shutterstock

Die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch erklärt auf „X“ den Einfluss US-amerikanischer Think Tanks, Stiftungen und Milliardäre auf die Ampelregierung und damit auf ganz Deutschland.

Praktisch alle relevanten Bereiche wie Energie-, Wirtschafts- und Haushaltspolitik werden von den Amerikanern kontrolliert. Die meisten Ampelpolitiker können daher als US-Marionetten, Befehlsempfänger und Erfüllungsgehilfen amerikanischer Interessen angesehen werden.

Damit das auch so bleibt, wird von diesen Kreisen auch der “Kampf gegen Rechts“ orchestriert und sogar die sogenannten Faktenchecker von „Correctiv“ großzügig unterstützt!

Auch Österreich betroffen

Dasselbe gilt wohl auch für Österreich, nur in abgespeckter Form, dafür, eng verwoben, über bundesdeutsche Kanäle. Anders ist es nicht zu erklären, dass die Alpenrepublik vor dem Hintergrund des Russland-Ukraine-Krieges ihre bewährte Neutralitätspolitik praktisch aufgegeben hat und sich stattdessen als Vermittler als Gegner Russlands inszeniert. Auch hier bleiben die Interessen der Bevölkerung auf der Strecke.

Aus dieser Umklammerung kann uns in Deutschland wie in Österreich letztlich nur der Wähler befreien. In beiden Ländern haben wir im September die Chance, dies zu zeigen!

Die internationale Finanzindustrie und US-Milliardäre steuern nicht nur die Klimapolitik. Sondern auch unsere Haushaltspolitik! #DezernatZukunft Anhören! Kommentieren! Teilen! 🙏 pic.twitter.com/20bZ33jOqS — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) August 15, 2024

Hier das Transkript ihrer Aanalyse:

»Noch nie war bei einer Bundesregierung der Einfluss internationaler Lobbygruppen auf eine Regierung so groß wie jetzt bei der Ampel. Einige Dinge wissen wir schon. Andere sind jetzt neu. Was wir wissen?

Die US-Amerikanerin Jennifer Morgan war Greenpeace-Lobbyistin und ist jetzt die Staatssekretärin für Klima in Baerbocks Außenministerium.

Oder die BlackRock-Ökonomin Elga Bartsch kommt wie gesagt von BlackRock und ist jetzt Leiterin der Grundsatzabteilung in unserem, in Habecks, Wirtschaftsministerium.

Oder: Die Wärmepumpengesetze kamen vom Graichen-Clan, ausgearbeitet von der Agora-Energiewende. Die Agora-Energiewende gehört zum Netzwerk des US-Lobbyisten Hal Harvey. Der ist eng verbunden mit den milliardenschweren Stiftungen von der Hewlett Foundation und der European Climate Foundation.

Aber was wir bisher noch nicht wussten: Zum selben Netzwerk gehört auch das „Dezernat Zukunft“. Nach Aussage des „Spiegel“ und des „Tagesspiegel“ berät dieses Dezernat Olaf Scholz in der Haushaltspolitik. Partner sind die „Hewlett Foundation”, die „European Climate Foundation“ und das „Open Philanthropy“-Projekt. Dahinter stehen der Big-Tech-Milliardär Dustin Moskovitz und die „Partner for a New Economy“, verbunden mit dem „Omidyar Network“, das, nebenbei gesagt, auch einer der größten Spender von „Correctiv“ ist.

Das heißt: Die Klimapolitik, die Wirtschaftspolitik aber auch die Haushaltspolitik in Deutschland und der „Kampf gegen Rechts“ werden von einem internationalen Netzwerk von US-amerikanischen Lobbyisten und Milliarden-Stiftungen bestimmt. Die Ampel betreibt nicht Politik im Interesse deutscher Steuerzahler, deutscher Unternehmer, deutscher Arbeitnehmer, deutscher Bürger, sondern im Interesse dieses globalen Netzwerkes.

Diese feindliche Übernahme der deutschen Politik müssen wir beenden. Nur die AfD steht für eine Politik für nationale Interessen. Und nicht für Big-Tech-Milliardäre und milliardenschwere Stiftungen.«

