Alain Delon ist tot: “Dieses Zeitalter kotzt mich an!” (Video)

Alain Delon (1935 – 2024), die Ikone des französischen Filmes und des weißen gallischen Mannes, ist mit satten 88 Jahren tot. 2019 wurde er für sein sechs Jahrzehnte langes filmisches Schaffen in Cannes mit einer Ehrenpalme ausgezeichnet.

Und doch war auch dieses Ereignis eines, das den Niedergang des Westens in der Postmoderne und dessen Identität in der Selbstgewissheit des weißen weisen alten Mannes, den Delon mit vielen anderen aus jener Zeit, James Dean, Marlon Brando, James Bond, Jean Paul Belmondo verkörperte, manifestierte. – Denn die Auszeichnung von Alain Delon wurde von einem hysterischen, linken Woke-Protest-Mob überschattet, weil dieser die Weltanschauung des Schauspielers für nicht angemessen hielt.

Delon blieb ein alter, weißer und vor allem – weiser – Mann

“Man muss nicht mit allen (von ihnen: Anmerkung) einverstanden sein, einige von ihnen mögen offensichtlich albern sein. Aber an ihnen wird deutlich, wie viel unangepasster diese älteren Schauspieler denken als die jüngeren Generationen.“

– so der Delon-Autor Barnabás Leimeiszter.

Standhaft in seiner Freundschaft zum alten Freund Le Pen

Die Unterstützung Delons für die rechte „Front National“ geht auf das Jahr 1987 zurück. Delon hat daraus nie einen Hehl gemacht. Auch darin blieb er der Charaktereigenschaft einer mittlerweile längst untergegangenen Männlichkeit treu: Standhaftig- und Unbeugsamkeit für eine, eigens er-lebte, Meinung gegen den feigen Wahnsinn einer nun unerträglich gewordenen Woke-Diktatur, einer vulgär-ungebildeten und unfähigen post-maoistischen Verlierer-Generation, die mittels “Cancel Culture” gegen die Leistungen aus Jahrtausenden der europäischen Kultur – aus schlechtem Gewissen – Amok läuft.

“Die extreme Rechte, um genau zu sein, gehört zur Rechten und umfasst Millionen von Franzosen. Wir können die Meinungen von Millionen nicht ignorieren. Es gibt Dinge, mit denen ich mit Jean-Marie Le Pen übereinstimme, und andere, die ich nicht teile. Er ist schon lange mein Freund und ich habe viel Sympathie für ihn.“

Delon und Le Pen hatten sich erstmals in den fünfziger Jahren im Indochina-Krieg kennen gelernt, wo Le Pen in einem Fallschirmjägerkorps, Delon in der Marine diente.

Seitdem blieb deren Freundschaft und Loyalität zueinander unerschütterlich: Als sich der Politiker und der Schauspieler 1986 bei einer Preisverleihung vor einer Armee von Fotografen umarmten, wurde Delon kritisiert, und antwortete darauf kühl:

“Ich werde ihn umarmen, bis ich sterbe, wenn ich muss!“

Und 2013 meinte Delon gegenüber einer Schweizer Zeitung: Er freue sich über den Aufstieg des Front National und dass…

…”Le Pen und ihre Tochter, die bisher alleine gekämpft haben, nun auf die Unterstützung der Franzosen zählen können“.

„Die Hunde bellen. Die Karawane zieht weiter“

Delon muss wohl auch geahnt haben, dass nun langsam eine neo-konservativer Backslash angestoßen ist:

“Die Menschen haben die Nase voll von der Art und Weise, wie [Politiker] mit ihnen reden, sie wollen Taten. Unter De Gaulle oder sogar Mitterrand hat man ein anderes Frankreich kennengelernt.“

– so Delon im abgeklärten Stil eines weißen Mannes, der auf ein erfolgreiches Leben aufgrund seiner eigenen Leistung zurückblicken kann.

Die Reaktion der woken post-maoistischen Kulturzerstörer war zu erwarten: Auf diese Aussage entzog ihm das „Miss-France-Komitee“ seine Ehrenpräsidentschaft. Als ob das einen Titan, einen Prometheus wie Alain Delon, beeinflusst hätte. Dessen Reaktion: Seit vierzig Jahren wäre er ein überzeugter Gaullist gewesen und bedauere, dass Nicolas Sarkozy bei den Präsidentschaftswahlen 2012 nicht wiedergewählt worden sei.

Anti-woke gegenüber Homosexualität

Darin unterschied sich Delon auch von jenen uniform-gleich-geschalteten links-woken Filmkreisen. Was freilich schon 2012 für hysterische Kontroversen sorgte. Per TV argumentierte Delon, Homosexualität wäre “unnatürlich” und dass sie auch deshalb schlecht angenommen werde, weil sie “trivialisiert” werde.

Ein Mann – ein Wort

„Die Aufgabe der Männer ist es, eine Frau zu lieben, ihr den Hof zu machen, nicht mit einem Mann zu flirten.“

Und weiter:

„Sie (Schwule) können sich heiraten, das stört mich nicht. Aber ich möchte nicht, dass sie Kinder adoptieren können. Auch wenn ich altmodisch, muss ich sagen: Ich bin schockiert darüber !“

“Ich hasse dieses Zeitalter, ich kotze mich davon an”

Im Jahr 2009 bereute er die Abschaffung der Todesstrafe:

“Es gibt Dinge, die wir nicht verzeihen können. Es gibt Menschen, die Taten begehen, die sie nicht auf der Erde bleiben können.“

Als die französische Republikanerin Nadine Morano provokativ erklärte…:

…”Frankreich ist ein Land der weißen Rasse”…

…verteidigte sie Delon mit der un-korrumpierbaren Logik des alten, weißen, weisen Mannes. Was beiden – naturgemäß – den blindwütigen Vorwurf des Extremismus einhandelte. Delon blieb unbeeindruckt:

“Nur eine Frage: Kenia, welcher Rasse gehört das Land an? Die Menschen dort sind schwarz. Diese Debatte ist lächerlich und grotesk, sie macht keinen Sinn.“

Angewidert von der postmodernen Gesellschaft

Diese woke-verkommene Welt hat Delon seit den 2000er Jahren verachtet:

„Ich wohne etwas an der Peripherie. Ich wünschte nur, dass meine Kinder nicht zu viel leiden müssten und mit den Prüfungen fertig werden, die noch auf sie warten.“

In einem Interview mit „Paris Match“ meinte Delon entwaffnend-ehrlich-resignativ, er fühle sich “am elendsten” in diesem Leben.

“Das Leben hält nicht mehr viel für mich bereit. Ich wusste alles, ich sah alles. – Ich hasse dieses Zeitalter, es kotzt mich an. Es ist voller Wesen, die ich hasse. Alles ist gefälscht.

Alles, was zählt, ist Geld. Es gibt keinen Respekt und keine Ehre mehr für das gesprochene Wort. Sie reden den ganzen Tag über Verbrechen. Ich werde es nicht bereuen, wenn ich diese Welt verlassen muss.“

„The king is dead. Long live the king!”

Nun ist der alte weiße, weise Man, der alte Bär, mit satten 88 Jahre tot. Doch sein Erbe hat seine Nachfolge angetreten. Doch niemand kann ewig warten…: Delon wird also die Wiederkehr der Werte des alten weißen Mannes wohl bald schon aus anderer Perspektive mitverfolgen:

Seine Gruft hatte der Sterbende vom Sterbebett in den Augen behalten. Sein letzter Wunsch: Ein katholisches Begräbnis und eine letzte Ruhestätte in der Kapelle seiner 35 treuen toten Hunde auf einem Anwesen. Seine weißen Schäferhunde waren wohl seine letzten Freunde. Denn auch Delons Kinder hatten sich zuletzt um sein Millionen-Erbe gestritten. – Wohl eines der bittersten Erkenntnisse von erfolgreichen alten, weißen, weisen Männern: Dass deren Nachwuchs nicht an deren harte Erfahrungen, die zu ungewöhnlichen Taten unter dem schicksalshaften Stern eines beinahe übermenschlichen Talents befähigten:

„Ich werde die Welt ohne Reue verlassen. Alle Menschen sterben an Trauer.“

Delon blieb auch – was seine Religiosität betrifft – ein alter weißer, heterosexuell stolzer Mann, der an Gott und an sich glaube:

„Meine fünf Lebens-Frauen warten im Himmel auf mich.“

Delon stand zu allen seinen vielen widersprüchliche Leben:

„Die meisten Leute legen sich als die Gleichen schlafen, als die sie aufgestanden sind. Ich möchte, dass dazwischen ein großes Abenteuer liegt!“

In seinem letzten offiziellen Gespräch im Juli 2021 mit „Paris Match“ deutete er aber auch an, dass für dieses zwiespältige1 Leben, er alleine, als alter weißer Mann die Konsequenz – auch als Christ – zu tragen habe:

Auf die altbacken erscheinende Frage…:

„Kommen Sie ins Paradies oder in die Hölle?“

…antwortete Delon resigniert-zurückhaltend:

„Ich werde wohl irgendwo dazwischen enden. Ganz sicher! Die sind ja nicht dumm da oben …“

“Au revoir!”

Alain Delon stelle ich in eine Reihe mit einem der größten Dichter der deutschen Literatur, Walter von der Vogelweide. Auch er teilte damals – vor knapp 800 Jahren – die Trauer des Sterbens, des Los-Lassen-Müssens.

1. O weh, wohin sind alle meine Jahre verschwunden! Ist mir mein Leben erträumt, oder ist es wahr? Alles, wovon ich je glaubte, es sei etwas, war es das? Demnach habe ich geschlafen und weiß nichts mehr. 2. Jetzt bin ich erwacht und mir ist unbekannt, was mir zuvor so bekannt war wie meine eigenen Hände. Land und Leute, wo ich von Kindheit an auferzogen worden bin, die sind mir fremd geworden, so als sei es erlogen. Diejenigen, die meine Spielkameraden waren, sind jetzt träge und alt. 3. Bestellt ist das Feld, abgeholzt ist der Wald. Wenn nicht das Wasser so fließen würde, wie es damals floss, wahrlich, ich würde glauben, mein Unglück sei groß…

Wahrscheinlich ist es aber auch alten weißen weisen Männern (un-)angemessen, im Angesicht der letzten Dinge, den Fortgang des große Ganzen allzu negativ zu betrachten:

Wir ziehn einen großen Bogen –

wie ist nun das Ende – wie?… Das Ende, immer das Ende –

schon schießt ein anderer vor

und nennt sich Wächter und Wende,

Hellene – goldenes Tor. 2. Die Gräber, immer die Gräber –

bald werden auch di die vergehn… Wer altert, hat nichts zu glauben,

wer endet, sieht alles leer,

sieht keine heiligen Tauben

über dem Toten Meer. (Gottfried Benn)

—

