Kein Geld mehr! Migranten verlassen scharenweise das Schweden

Schweden hat genug! Kein Geld mehr! Migranten verlassen scharenweise das Land

In Schweden wurde nach 2015 die Migrationspolitik verschärft. Erstmals seit über 50 Jahren übersteigt in Schweden die Zahl der Auswanderer die der Einwanderer. Besonders auffällig ist dabei der negative Wanderungssaldo selbst bei Staatsangehörigen aus Krisenländern. Diese Entwicklungen sind das Ergebnis einer strikten und konsequenten Migrationspolitik, die seit der Flüchtlingskrise 2015 in Schweden verfolgt wird, wie die “SonntagsZeitung” berichtet.

Schweden vollzog eine radikale Kehrtwende in seiner Migrationspolitik. Die Situation in den großen Städten wie Malmö und Stockholm verschärfte sich, als Kriminalität und Parallelgesellschaften in den Migrantenvierteln zunahmen. Die Regierung sah sich gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, die den Zugang zum Land erheblich erschwerten. Abgewiesene Flüchtlinge erhalten nach Ablauf der Ausreisefrist keinerlei Unterstützung mehr, sofern sie keine Kinder haben. Dies soll den Druck erhöhen, das Land freiwillig zu verlassen, wobei der Staat eine finanzielle Unterstützung für die Rückkehr anbietet. Auch der Familiennachzug wurde stark eingeschränkt. Nur anerkannte Flüchtlinge dürfen innerhalb der ersten drei Monate nach ihrer Ankunft Angehörige nachholen, und das auch nur, wenn sie für deren Unterhalt aufkommen können.

Von der EU fordert die österreichische EU-Abgeordnete Petra Steger europaweit eine härtere Gangart gegen Asylmissbrauch.

+++

Nach Antragswelle: So viele Briten haben Schadenersatz für Folgen der Corona-Impfung bekommen

Laut Telegraph haben etwa 14.000 Briten Schadenersatz beantragt wegen Impfnebenwirkungen. Dabei handelt es sich um die größte Antragswelle seit mehr als 40 Jahren.

In dem Bericht heißt es auch, dass bereits Zahlungen an Personen geleistet wurden, die nach der Impfung an Erkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt, gefährlichen Blutgerinnseln, Entzündungen des Rückenmarks, übermäßigen Schwellungen an den Impfstellen oder Gesichtslähmungen litten.

Durch eine Freedom-of-Information-Anfrage erhielt der Telegraph neue Zahlen. Etwa 97 Prozent der genehmigten Ansprüche betreffen den AstraZeneca-Impfstoff, während die restlichen Zahlungen auf die Impfstoffe von Pfizer und Moderna entfallen. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

Bekannter Buchhändler ist insolvent: 440 Mitarbeiter verlieren nun die Jobs

Nach der finanziellen Misere steht Weltbild unwiederbringlich vor dem Untergang: Die restlichen Filialen schließen, das Online-Business wird eingestellt.

AUGSBURG – Nach der Insolvenz stellt die Buchhandelskette Weltbild das Geschäft nun endgültig ein. Ende August sollen die verbleibenden Filialen schließen. Auch das Online-Geschäft endet, Käufe würden noch bis Monatsende ausgeliefert. Die 14 Standorte führten noch Räumungsverkäufe durch, teilte der Insolvenzverwalter mit. Weiterlesen auf merkur.de

+++

Afghane belästigt Passanten – beschädigt Auto – schlägt Polizisten dienstunfähig – sofort wieder auf freiem Fuß



WIEN – Am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr geriet die Polizei in Wien-Favoriten mit einem Afghanen aneinander, der Passanten belästigt sowie einen Wagen beschädigt hatte. Sobald er die Uniformierten sah, beschimpfte er sie.

Zudem zog sich der 28-Jährige die Hose herunter und beschimpfte die Sicherheitskräfte weiter. Anschließend ging er zu Schlägen über und wehrte sich gegen seine Festnahme. Zwei Beamte wurden so verletzt, dass sie ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten. Der Schutzsuchende wurde auf freiem Fuß angezeigt.

+++

Ein Kiosk in Neukölln gibt es die Machete für 69 Euro

Ein Kiosk in Berlin-Neukölln. Hier gibt es neben Getränken und Tabak auch Waffen im Schaufenster. Macheten für 69 Euro, Springmesser für 39 Euro, riesige Pfeffersprays für 139 Euro, japanische Schwerter für 59 Euro.

Das meiste hier darf man nach dem Kauf nur zu Hause aufbewahren, schließlich sind Messer, die man mit einer Hand öffnen kann („Einhandmesser“) und welche ab zwölf Zentimeter Klingenlänge in der Öffentlichkeit verboten. Aufgrund von Messerangriffen will SPD-Innenministerin Nancy Faeser (54) die Regeln jetzt weiter verschärfen: Klingen sollen nur noch sechs Zentimeter lang sein dürfen, Einhandmesser komplett verboten werden. Weiterlesen auf bz-berlin.de

+++

Schon der 2. Tote in Italien: Mann (23) von Violinspinne totgebissen

Der Tod eines jungen Mannes (23) schockt ganz Italien. Guiseppe R. ist am Samstag nach dem Biss einer sogenannten Violinspinne gestorben. Es ist schon der zweite Tote im Mittelmeerland innerhalb weniger Wochen.

Der Italiener war bereits am 13. Juli während der Gartenarbeit für eine Firma von der Spinne gebissen worden. Er dachte zunächst an einen Mückenstich. Doch dann wurde die Quaddel immer größer und der 23-Jährige bekam immer stärkere Schmerzen. Am Bein bildete sich ein Abszess, der zur Nekrose führte. Da sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, ließ er sich zunächst in eine Klinik nach Tricase und dann nach Lecce (Italien) verlegen. Weiterlesen auf bild.de

+++