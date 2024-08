Kein anderer als der polnische Ministerpräsident Donald Tusk, ehemaliger Vorsitzender der “Europäischen Volkspartei” sowie Präsident des “Europäischen Rates” kritisierte in einem “X”-Post bezüglich der wiederaufgelebten “Nord-Stream”-Frage diejenigen, die während Ukraine-Krieges russisches Gas gekauft haben. Und verrät damals europäische Interessen in US-Sinne.

Laut “Wall Street Journal” soll ja “Nord Stream” mit Selenskyjs Einverständnis in die Luft gesprengt worden sei, wobei die Ukrainer die Operation trotz “CIA”-Protesten durchgeführt haben.

Donald Tusk hat in seinem Beitrag wahrscheinlich darauf reagiert und gesagt:

To all the initiators and patrons of Nord Stream 1 and 2. The only thing you should do today about it is apologise and keep quiet.

— Donald Tusk (@donaldtusk) August 17, 2024