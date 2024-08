Czy akt urodzenia „męskiego” boksera został sfałszowany?

W języku angielskim istnieje słynne powiedzenie:

„Jeśli widzę ptaka, który chodzi jak kaczka, pływa jak kaczka i kwacze jak kaczka, nazywam tego ptaka kaczką”.

Jednak ideologia woke i transpłciowa od jakiegoś czasu opiera się temu prostemu testowi kaczki, czytając George’a Orwella i po prostu przekręcając tę oczywistą rzeczywistość w jej absurdalne przeciwieństwo:

„Wojna to pokój. Ignorancja jest siłą. Wolność to niewolnictwo”.

„Mężczyźni w kobiecym sporcie” (Trump)

Ponieważ jednak amerykański były prezydent Trump – w odniesieniu do męskiego algierskiego mistrza olimpijskiego w boksie, Imane Khelifa – odnosi się teraz do tego wnikliwego testu kaczki, obudzony, zsynchronizowany „BILD” jest obrażony i mówi o jego „werbalnym ataku”:

Na wiecu wyborczym w Montanie Trump zapytał o sprawców tego genderowego szaleństwa:

„Kto chce mężczyzn w kobiecym sporcie?”.

Następnie sprowokował cynicznym…..:

„Chcę pogratulować młodej kobiecie, która przeszła od bycia mężczyzną do bycia kobietą”.

…obudzony „BILD” desperacko usprawiedliwiał genderowe szaleństwo, oskarżając Trumpa o „sprzeniewierzenie się” czemuś:

„BILD” jako rzecznik genderowego szaleństwa.

„Według wszystkich dostępnych informacji, Khelif urodziła się kobietą, dorastała jako kobieta i ma wpisaną kobietę w paszporcie. W jej rodzinnym kraju, Algierii, zmiana płci jest również zabroniona”.

W rzeczywistości „BILD” „coś ukrywa” i desperacko próbuje ocalić ideologię trans-płci, która teraz znika w powietrzu, z całą jej żałosną przemocą…

… „pokazując ojcu męskiego boksera jej akt urodzenia w telewizji” (BILD)

Bild gra na wszystkich przystankach kiczowatego ojca:

„Teraz przemawia człowiek, który najlepiej zna Imane Khelif – jej ojciec Omar!”

„Moje dziecko jest dziewczynką. Została wychowana jak dziewczynka. Jest silną dziewczyną. Wychowałem ją, by ciężko pracowała i była odważna. Ma silną wolę pracy i treningu”.

Bukta… A botránybokszoló Imane Khelif születési anyakönyvi kivonatát csak 2018-ban adták ki! pic.twitter.com/n1MqMgQYb6 — Vadhajtások.hu (@VadhajtasokHu) August 3, 2024

Sfałszowany akt urodzenia?

A „BILD” nie oszukuje się, że „Papa Khelif przedstawia akt urodzenia swojej córki” jako dowód:

„Ona jest kobietą, mamy wszystkie dowody, w tym jej akt urodzenia”.

Jakby nie było łatwo podrobić akt urodzenia lub paszport, zwłaszcza w kraju takim jak Algieria. Gdzie, jak w prawie każdym kraju na świecie, można uzyskać paszport na podstawie oficjalnego aktu urodzenia. – I: każdy sąd, który ma być traktowany choć w połowie poważnie, wie, że zaleca się ostrożność, gdy członkowie rodziny zeznają przeciwko swoim rówieśnikom.

Dzięki aktowi urodzenia z 2018 r. Imane Khelif mogła otrzymać paszport z kobiecą tożsamością. Ten sam paszport, który według „MKOl” jest obecnie podstawą do kategoryzacji jako „kobieta” na igrzyskach…

Dokument został najwyraźniej wydany 19 lat po jej urodzeniu. Rzeczywiście widnieje na nim rok 1999, choć daty urodzenia, zapisanej arabskim pismem, nie da się dokładnie rozszyfrować. Dzieje się tak, ponieważ pole „Data wydania” brzmi „01/04/2018”, czyli około 19 lat po urodzeniu Imane Khelif. Rok 2018 jest również wyraźnie rozpoznawalny pod czerwoną pieczęcią na dokumencie, choć w lustrzanym odbiciu.

Pod tym względem Imane Khelife powinna jednak zostać oficjalnie uznana za kobietę dopiero w 2018 roku – w samą porę na rozpoczęcie kariery bokserskiej, w której Khelif rywalizuje teraz z wyraźnie gorszymi kobietami na igrzyskach olimpijskich. (Nius)

„Cesarz jest nagi!”

Niemiecki felietonista Fleischauer jest jednym z niewielu zachodnich dziennikarzy, którzy ośmielają się wyrażać niewygodną prawdę: Mianowicie, że cesarz jest nagi:

„To wszystko na nic: z biologicznego punktu widzenia w finale boksu kobiet jest dwóch mężczyzn – Czy to, co widzisz, jest tym, co powinieneś powiedzieć? A może lepiej zachować to, co widzisz, dla siebie?” (Focus)

A fakty naukowe również wydają się jasne: mianowicie, że Khelif ma zarówno chromosom X, jak i Y, co oznacza, że jest biologicznie zdefiniowana jako mężczyzna. Ponadto Khelif została wykluczona z Mistrzostw Świata w New Delhi na podstawie testów DNA. Zostało to zrobione przez stowarzyszenie bokserskie „IBA”, które organizuje mistrzostwa świata.

„IBA” wykluczyła Khelifa jako »człowieka« z Pucharu Świata

Któremu następnie odmawia się wiarygodności, ponieważ uważa się go za skorumpowanego, a także mówi się, że jest zdominowany przez Rosję. Bezsensowny argument! Należy pamiętać o korupcji parlamentarzysty UE, która miała na celu wybielenie katarskiego reżimu, który zorganizował Mistrzostwa Świata w 2022 roku.

Następnie zwolennicy Khelif opublikowali również jej zdjęcie jako siedmiolatki w dziewczęcej sukience – co zwykle jest seksistowską obelgą w kręgach LGBTQ. Co więcej, argument ten jest po prostu nienaukowy: do wieku około 12 lat poziom testosteronu jest równie niski u dziewcząt i chłopców. Dopiero po tym wieku gwałtownie się różni, umożliwiając mężczyznom budowanie znacznie większej masy mięśniowej.

Dotyczy to jednak algierskiego boksera płci męskiej. Z druzgocącymi konsekwencjami: Ponieważ średnia siła ciosu mężczyzn po okresie dojrzewania jest o 162 procent wyższa niż kobiet.

Felietonista „Focusa” Fleischauer dochodzi do otrzeźwiającego wniosku:

„Ale to, czego większość ludzi nie akceptuje, to gdy próbuje się im wmówić, że nie ma znaczenia, czy ktoś zachowuje się jak mężczyzna, a w razie wątpliwości uderza jak mężczyzna.

Jeśli próbujesz przekonać ludzi, że to, co widzą, nie ma znaczenia – a nawet, że nieprzyzwoicie jest mówić, co widzisz – to nie prowokujesz wglądu, ale opór”.

