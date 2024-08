Nie kto inny jak polski premier Donald Tusk, były przewodniczący „Europejskiej Partii Ludowej” i przewodniczący „Rady Europejskiej”, skrytykował tych, którzy kupili rosyjski gaz podczas wojny na Ukrainie w poście „X” dotyczącym odrodzonej kwestii „Nord Stream”.

Według Wall Street Journal, Nord Stream został rzekomo wysadzony za zgodą Zełenskiego, a Ukraińcy przeprowadzili operację pomimo protestów CIA.

Donald Tusk prawdopodobnie zareagował na to w swoim przemówieniu i powiedział:

„Do wszystkich zwolenników Nord Stream 1 i Nord Stream 2: jedyne, co powinniście zrobić, to przeprosić i siedzieć cicho”.

Nie możemy jednak zapominać, że ten hipokryta, jako przewodniczący Rady UE, robił to samo, co Merkel, która popierała Nord Stream. Nagle ten konformista mówi inaczej…

To all the initiators and patrons of Nord Stream 1 and 2. The only thing you should do today about it is apologise and keep quiet.

— Donald Tusk (@donaldtusk) August 17, 2024