Szwecja ma dość! Koniec z pieniędzmi! Migranci masowo opuszczają kraj

Szwedzka polityka migracyjna została zaostrzona po 2015 roku. Po raz pierwszy od ponad 50 lat liczba opuszczających Szwecję migrantów przekroczyła liczbę wjeżdżających migrantów. Ujemne saldo migracji jest szczególnie uderzające, nawet wśród obywateli krajów objętych kryzysem. Zmiany te są wynikiem rygorystycznej i konsekwentnej polityki migracyjnej prowadzonej w Szwecji od czasu kryzysu uchodźczego w 2015 r., jak donosi “SonntagsZeitung”.

Szwecja dokonała radykalnego zwrotu w swojej polityce migracyjnej. Sytuacja w dużych miastach, takich jak Malmö i Sztokholm, pogorszyła się wraz ze wzrostem przestępczości i równoległych społeczeństw w dzielnicach imigrantów. Rząd został zmuszony do podjęcia środków, które znacznie utrudniły dostęp do kraju. Uchodźcy, którzy zostali zawróceni, nie otrzymują już żadnego wsparcia po upływie terminu opuszczenia kraju, chyba że mają dzieci. Ma to na celu zwiększenie presji na dobrowolne opuszczenie kraju, a państwo oferuje wsparcie finansowe na ich powrót. Łączenie rodzin również zostało poważnie ograniczone. Tylko uznani uchodźcy mogą sprowadzać członków rodziny w ciągu pierwszych trzech miesięcy od ich przybycia i tylko wtedy, gdy są w stanie ich utrzymać.

Austriacka eurodeputowana Petra Steger wzywa UE do zajęcia bardziej zdecydowanego stanowiska wobec nadużyć azylowych w całej Europie.

Afgańczyk nękał przechodniów – uszkodził samochód – pobił policjanta – natychmiast zwolniony

VIENNA – W niedzielne popołudnie około 16:30 policja w Wiedniu-Favoriten miała konfrontację z Afgańczykiem, który nękał przechodniów i uszkodził samochód. Gdy tylko zobaczył umundurowanych funkcjonariuszy, obraził ich.

28-latek ściągnął również spodnie i nadal obrażał funkcjonariuszy. Następnie przystąpił do bicia policjantów i stawiał opór przy aresztowaniu. Dwóch funkcjonariuszy zostało tak rannych, że nie byli w stanie kontynuować swoich obowiązków. Mężczyzna szukający ochrony został zwolniony.

Kiosk w Neukölln sprzedaje maczetę za 69 euro

Kiosk w Berlinie-Neukölln. Oprócz napojów i tytoniu w witrynie sklepowej znajduje się również broń. Maczety za 69 euro, noże sprężynowe za 39 euro, ogromne gazy pieprzowe za 139 euro, japońskie miecze za 59 euro.

Większość z tych przedmiotów może być przechowywana tylko w domu po zakupie, ponieważ noże, które można otworzyć jedną ręką („noże jednoręczne”) i te o długości ostrza wynoszącej dwanaście centymetrów lub więcej są zabronione w miejscach publicznych. Ze względu na ataki z użyciem noży, minister spraw wewnętrznych SPD Nancy Faeser (54) chce teraz jeszcze bardziej zaostrzyć przepisy: Ostrza powinny mieć tylko sześć centymetrów długości, a noże jednoręczne powinny być całkowicie zakazane. Czytaj więcej na bz-berlin.de

Mekka nożowników – Berlin: stolica cięć

Media głównego nurtu stopniowo dochodzą do wniosku, że długo zaprzeczano rzeczywistości. W związku z gwałtownym wzrostem liczby ataków z użyciem noża, „Berliner Zeitung” pisze: „W Berlinie siła noży wydaje się panować niepodzielnie: średnio w mieście dochodzi do około dziesięciu ataków z użyciem noża dziennie. A liczba ataków rośnie, a nie maleje. W ubiegłym roku 3842 przypadki zostały zakwalifikowane jako ataki z użyciem noża, co stanowi wzrost o 525 przypadków w porównaniu z rokiem poprzednim.

Jednak ten niepokojący rozwój sytuacji nie został ujawniony przez badania dziennikarskie lub krytyczne dochodzenia prowadzone przez rzekomą „opozycję” na liście jednej partii – ale po raz kolejny tylko prawdziwa praca opozycyjna AfD, tutaj w formie senackiego dochodzenia prowadzonego przez posła AfD Marca Vallendara. Codzienne napaści i ataki, z których każdy jeszcze niedawno miałby potencjał na tygodnie spektakularnych wiadomości, po prostu giną w gąszczu wiadomości ze względu na ich liczbę i stają się banalne. W ostatnią niedzielę 34-letni mężczyzna, który według berlińskiej policji „prawdopodobnie został dźgnięty w szyję nożem” przez 39-latka w Neukölln dzień wcześniej, zmarł w szpitalu z powodu poważnych obrażeń. Więcej informacji na stronie journalistenwatch.com

