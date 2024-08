GB: Ärmelkanal-Migranten stellen für Starmers Labour-Party Rekord an Überfahrten auf

Migranten, die ihre Reise nach Großbritannien vor der Küste Nordfrankreichs fortsetzen. | Foto: Präfektur Maritime du Nord et de la Manche

Der neue britische Premierminister Keir Starmer hat das Offshore-Abfertigungssystem der Vorgängerregierung in Ruanda abgeschafft, was jetzt dazu geführt hat, dass noch mehr Boote kommen. Mehr als 700 illegale Einwanderer haben am Sonntag den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien überquert, während die neue linke Regierung in Westminster darum kämpft, die langanhaltende Krise einzudämmen.

Wie aus den am Montag veröffentlichten Zahlen des Innenministeriums hervorgeht, wurden insgesamt 703 Migranten an die britische Küste eskortiert – ein neuer Rekord seit dem Amtsantritt von Premierminister Sir Keir Starmer und seiner Labour-Partei im vergangenen Monat. Die Zahl ist die dritthöchste Tageszahl in diesem Jahr, und die illegale Einwanderung zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung unter der neuen Regierung.

Linke Regierung sofort nach Amtsantritt migrationsfreundlich “aktiv”

Die illegale Einwanderung und das Asylrecht stehen derzeit im Mittelpunkt der politischen Debatte in Großbritannien und waren auch während des Wahlkampfes ein wichtiges Thema. Die linksgerichtete Labour-Partei versprach, das Ruanda-Programm der früheren konservativen Regierung abzuschaffen, das vorsah, alle illegal in Großbritannien ankommenden Migranten in das afrikanische Land abzuschieben, um dort ein Offshore-Asylverfahren durchzuführen – eine Politik, von der sich der frühere Premierminister Rishi Sunak erhoffte, dass sie Migranten davon abhalten würde, die gefährliche Reise über die Wasserstraße anzutreten und kriminelle Banden, die die Krise ausnutzen, zu vereiteln.

🇬🇧‼️ A total of 703 migrants were escorted to shore by U.K. border police on Sunday — a record in a single day under the new left-wing government. With Keir Starmer scrapping legislation by the previous Conservative government to deport all new arrivals for offshore processing,… pic.twitter.com/Bx3dsvWWh8 — Remix News & Views (@RMXnews) August 12, 2024

Starmer hat diese Regelung sofort gleich in seinen ersten Stunden in der Downing Street gestrichen, was sicherlich nicht dazu beigetragen hat, die Boote aufzuhalten. Seit Jahresbeginn wurden 18.342 Asylbewerber registriert, die an der britischen Küste ankamen – ein Anstieg um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In diesem Jahr sind bisher 25 Menschen bei der gefährlichen Überfahrt ums Leben gekommen.

NEW: 🇬🇧🚨 Immigration is now the number one issue in Britain. More than half of Brits (51 percent) put immigration in their top three issues facing the country in a recent YouGov poll. The economy dropped to second with 44 percent, while crime shot up to third with 39 percent… pic.twitter.com/WXQ897XUJv — Remix News & Views (@RMXnews) August 7, 2024

Kinder-Killer als Auslöser von Unruhen

Masseneinwanderung und mangelnde Integration haben in letzter Zeit den politischen Diskurs in Großbritannien beherrscht, nachdem ein 17-jähriger Sohn zweier ruandischer Asylbewerber im vergangenen Monat in einem Tanzkurs in der nordwestlichen Stadt Southport junge Mädchen erstochen hatte.

Der Angriff führte zu Massenunruhen im ganzen Land und zu einem umstrittenen Vorgehen der Starmer-Partei gegen die freie Meinungsäußerung, in dessen Folge Dutzende von Menschen ins Gefängnis kamen, weil sie Kommentare über die Masseneinwanderung veröffentlicht hatten, die als Anstiftung zum Rassenhass gewertet wurden.

Quelle: rmx.news

