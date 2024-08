Wielka Brytannia: Migranci z Kanału La Manche ustanowili rekordową liczbę przepraw dla Partii Pracy Starmera

Migranten, die ihre Reise nach Großbritannien vor der Küste Nordfrankreichs fortsetzen. | Foto: Präfektur Maritime du Nord et de la Manche

Migranci kontynuujący podróż do Wielkiej Brytanii u wybrzeży północnej Francji. | Zdjęcie: Prefecture Maritime du Nord et de la Manche

Nowy premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer, zlikwidował opracowany przez poprzedni rząd system przetwarzania danych w Rwandzie, co doprowadziło do napływu jeszcze większej liczby łodzi. Ponad 700 nielegalnych imigrantów przeprawiło się w niedzielę przez kanał La Manche z Francji do Wielkiej Brytanii, podczas gdy nowy lewicowy rząd w Westminsterze stara się opanować długotrwały kryzys.

Dane Home Office opublikowane w poniedziałek pokazały, że w sumie 703 imigrantów zostało eskortowanych do brytyjskich wybrzeży – to nowy rekord od czasu objęcia urzędu przez premiera Sir Keira Starmera i jego Partię Pracy w zeszłym miesiącu. Liczba ta jest trzecią najwyższą dzienną liczbą w tym roku, a nielegalna imigracja nie wykazuje oznak spowolnienia pod rządami nowego rządu.

Lewicowy rząd „aktywny” na rzecz migracji zaraz po objęciu urzędu

Nielegalna imigracja i prawo do azylu znajdują się obecnie w centrum debaty politycznej w Wielkiej Brytanii i były również głównym tematem podczas kampanii wyborczej. Lewicowa Partia Pracy zobowiązała się do zniesienia programu Rwanda poprzedniego rządu konserwatystów, w ramach którego wszyscy migranci przybywający nielegalnie do Wielkiej Brytanii byli deportowani do afrykańskiego kraju w celu uzyskania azylu na morzu – polityka ta, jak miał nadzieję były premier Rishi Sunak, zniechęci migrantów do niebezpiecznej podróży przez szlak wodny i udaremni gangom przestępczym wykorzystującym kryzys.

🇬🇧‼️ A total of 703 migrants were escorted to shore by U.K. border police on Sunday — a record in a single day under the new left-wing government. With Keir Starmer scrapping legislation by the previous Conservative government to deport all new arrivals for offshore processing,… pic.twitter.com/Bx3dsvWWh8 — Remix News & Views (@RMXnews) August 12, 2024

Starmer natychmiast anulował program w ciągu pierwszych kilku godzin urzędowania na Downing Street, co z pewnością nie pomogło zatrzymać łodzi. Od początku roku zarejestrowano 18 342 osoby ubiegające się o azyl przybywające na brytyjskie wybrzeża – co stanowi 13-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Jak dotąd w tym roku 25 osób zginęło podczas niebezpiecznej przeprawy,

NEW: 🇬🇧🚨 Immigration is now the number one issue in Britain. More than half of Brits (51 percent) put immigration in their top three issues facing the country in a recent YouGov poll. The economy dropped to second with 44 percent, while crime shot up to third with 39 percent… pic.twitter.com/WXQ897XUJv — Remix News & Views (@RMXnews) August 7, 2024

Dzieciobójca wywołuje zamieszki

Masowa imigracja i brak integracji zdominowały ostatnio dyskurs polityczny w Wielkiej Brytanii po tym, jak 17-letni syn dwóch osób ubiegających się o azyl z Rwandy zadźgał na śmierć młode dziewczyny na zajęciach tanecznych w północno-zachodnim mieście Southport w zeszłym miesiącu.

Atak doprowadził do masowych zamieszek w całym kraju i kontrowersyjnego ograniczenia wolności słowa przez Partię Starmera, w wyniku którego dziesiątki osób zostało uwięzionych za publikowanie komentarzy na temat masowej imigracji, które uznano za podżegające do nienawiści rasowej.

