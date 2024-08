JULIAN REICHELT | Die Meinungsfreiheit steht zwar erst als fünfter Artikel in unserem Grundgesetz, aber dennoch ist sie unser wichtigstes, nobelstes und heiligstes Recht. Der Grund dafür ist denkbar einfach: Ohne die Meinungsfreiheit sind alle anderen Grundrechte wertlos. In der Geschichte der Bundesrepublik war die Meinungsfreiheit noch nie so bedroht wie heute.

Die Mehrheit der Menschen in unserem Land traut sich nicht mehr, offen ihre Meinung zu sagen. Die Regierung lässt Menschen vor Gericht stellen, die Witze über sie machen. Mit dem Rechtsanwalt und Autor, Joachim Steinhöfel als Gast erfahren Sie in dieser Folge alles was es über dieses essentielle Thema zu wissen gibt. Nur hier, bei „Achtung, Reichelt!“

