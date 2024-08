Männliche Olympia-Boxerin in Algerien mit “Kriegstanz” gefeiert (Video)

Imane Helif, jene skandalöse männliche algerische Boxerin, feierte ihre Rückkehr von den Olympischen Spielen, und dann letzte Woche von Algier nach Hause in ihre Heimatstadt Tiaret, eine Stadt mit etwa 200.000 Einwohnern 340 Kilometer südwestlich der Hauptstadt, mit einem archaisch-machistischen Kriegsritual. In einem offenen Bus mit Polizeischutz wurde Helif von Tausenden begrüßt wie “Magyar nemzet” berichtet.

Bewaffnete Männer mit Turbanen und Kopftüchern sprangen herum und feierten eine Sportlerin in einem Land, in dem die Rechte der Frauen sehr eingeschränkt sind.

Imane Helif postete auf per “Instagram“:

“Der Gipfel des Stolzes und der Ehre liegt darin, sein Land zu repräsentieren und seine Flagge hoch zu halten. Es macht noch mehr Freude, diesen Stolz mit der Familie, den Lieben und der Gemeinschaft zu teilen. Der herzliche Empfang, den ich auf den Straßen von Tiaret und Biban Misbah erhielt, und das überwältigende Gefühl der Liebe und Unterstützung werden für immer in meinem Herzen bleiben. Ich danke euch allen von ganzem Herzen. Danke, Tiaret, danke, Algerien. Danke an alle Araber und alle, die mich unterstützt und mir zur Seite gestanden haben. Die Zukunft ist rosig, so Gott will.”

Das nordafrikanische Land mit 43 Millionen Einwohnern darf sich also endlich über die zweite olympische Medaille freuen: Seit der Unabhängigkeit des Landes 1960 waren es nur 7 erste Plätze.

Tiaret est en feu 🔥🇩🇿 Imane Khelif et Djamel Sedjati ont défilé sur un bus à impériale pour célébrer leurs médailles à #Paris2024

pic.twitter.com/T9qZhlRZQy — Algeria @ #Paris2024 🇩🇿 📐 (@lucarne_dz) August 16, 2024

