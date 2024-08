Keine „Faeser-Spitzel“ gegen Özil – er wünscht sich auf Insta die Vernichtung Israels

Bild: screenshot instagram

Der deutsche Ex-Fußballstar Mesut Özil schockiert seit geraumer Zeit immer wieder mit fragwürdigen Postings auf Instagram. Dort wünscht er sich ganz unverhohlen „die Vernichtung Israels“. In Zeiten wie diesen eigentlich ein Fall für „Faesers Netz-Polizei“.

Erneutes schockierendes Posting

Der deutsche Ex-Fußballer Mesut Özil schockt erneut mit einem Instagram-Posting in dem er die „Vernichtung Israels fordert“, wie auch die Welt zu berichten wusste.

Özil will darin Israel ganz einfach von der Landkarte streichen. Deutschlands Ex-Nationalspieler Mesut Özil schockt allerdings bereits zum wiederholten Male mit einem seiner Israel-feindlichen Instagram-Postings. Der Weltmeister von 2014, der 2007 seine türkische Staatsbürgerschaft zugunsten des deutschen Passes abgelegt hatte, postete in seiner Story erneut eine Karte des Nahen Ostens, mit einem rot durchgestrichen Israel, darunter steht groß „PALESTINE“.

Nicht zum ersten Mal, vielmehr postete er bereits mehrfach israelfeindliche Statements, fiel immer wieder durch islamistische Äußerungen auf, verehrt den türkischen Präsidenten Erdogan und trägt auf der Brust ein Tattoo mit einem heulenden Wolf und drei Halbmonden, das Symbol der türkischen rechtsextremistischen Gruppierung „Graue Wölfe“.

Bisher keine „Folgen“ für den Ex-Star

Jetzt geht Ex-Nationalspieler Mesut Özil (35) aber noch einen Schritt weiter. Auf Instagram zeigt er seinen 28,3 Millionen Followern, was er scheinbar wirklich möchte, die Vernichtung Israels. Auf der Landkarte, die Özil in seiner Story postete, ist der Nahe Osten zu sehen. Mittendrin Israel – mit einem roten Kreuz durchgestrichen. Darunter steht in Versalien, „PALESTINE“.

In Zeiten der rigorosen, EU getriebenen und durch Bundesinnenministerin Faeser zur „Staatsraison“ erhobenen „Hetzjagd“ im Netz, bleibt Özil offenbar völlig ungeschoren. Offenbar ganz nach dem Motto, gut gegangen nix geschehen, legt er nun scheinbar immer noch „einen drauf“.

Der Ex-Fußballer, der seine Karriere im März 2023 beendete, hatte bereits Ende Mai einen ähnlichen Beitrag gepostet. Damals war ebenfalls ein Foto von Israels Premier Benjamin Netanjahu in oranger Kleidung und hinter Gittern, zu sehen. Die Aufschrift lautete, offenbar in Anlehnung an den, durch den internationalen Gerichtshof (IStGH) verhängten Haftbefehls gegen Netanjahu, “Kriegsverbrecher, Kindermörder und Genozid. Satanyahu“.

