Die islamische Zukunft in Europa

Das Middle East Media Research Institute, kurz Memri, hat sich zur Aufgabe gemacht, Schlaglichter auf arabische Medien zu werfen. So beobachten die 30 Memri-Mitarbeiter mit Sitz in Washington, Jerusalem, Tokio und Berlin tagtäglich arabische Printmedien und Fernsehsender und übersetzen, was ihnen als besonders auffällig erscheint. Dazu gehören nicht nur antisemitische Parolen, öffentliche Diskurse über das Schlagen von Frauen und Geständnisse von Terroristen, sondern in letzter Zeit auch immer mehr kritische Stimmen, die sich für Reformen aussprechen.

Suleiman Salih, ein ehemaliger Abgeordneter der Muslimbruderschaft (BM) im ägyptischen Parlament, forderte in einem Artikel in der katarischen Zeitung Al-Sharq den Westen auf, seine arrogante Haltung gegenüber den Muslimen aufzugeben und zu verstehen, dass ihre islamische Identität sie dazu verpflichtet, eine bestimmte Rolle in dieser Welt zu spielen, eine Rolle, die darin besteht, den Dschihad zu führen, um den Sieg Allahs herbeizuführen.

Der Koran, so Salih, weise darauf hin, dass „die Zukunft von den Gläubigen gestaltet wird, die ihre Leiden mit Tapferkeit ertragen und den Dschihad um Allahs willen führen, während sich ihre Seelen nach dem Paradies sehnen“.

Im Folgenden werden Auszüge aus dem Artikel wiedergegeben. [1]

„Die Arroganz des Westens, die aus seiner Macht resultiert, hat seine Herrscher und Kleriker daran gehindert, viele Fakten zu verstehen, die ihm helfen könnten, mit seinem Antagonismus [mit den Muslimen] besser umzugehen und Beziehungen zu ihnen aufzubauen, die auf Verständnis statt auf Konflikt basieren. Der arrogante Westen hat nicht verstanden, dass die Muslime eine kulturelle Identität und Rolle haben und dass jeder, der Frieden und Zusammenarbeit [mit ihnen] will, um gemeinsame Ziele zu erreichen, [die Identität und Rolle der Muslime] verstehen muss. Die muslimische Identität verpflichtet sie dazu, die Aufgaben der da’wa [Verkündigung des Islam] und des Dschihad zu erfüllen, damit das Wort Allahs an erster Stelle steht. Es ist die Hoffnung, das Paradies zu erreichen, die den Muslim motiviert, und deshalb zieht er in den Dschihad, erträgt seine Leiden mit Tapferkeit und verehrt Allah so, wie Allah in dieser Welt verehren werden möchte.

Der Westen muss die Identität der Muslime lernen, um sie ohne Arroganz zu verstehen. Israels Aggression gegen Gaza ist der Beginn einer neuen Phase, die uns alle zwingt, [unseren Kurs] beim Aufbau einer Zukunft zu überdenken, denn tyrannische Gewalt reicht nicht aus, um jahrzehntelange Kampagnen zu gewinnen. Vieles deutet darauf hin, dass die jüngere Generation im Westen begonnen hat, einen neuen Weg zu suchen. Der Kulturimperialismus des Westens ist mit einer Ära des Imperialismus verbunden, in der westliche Länder alle Arten von fortschrittlichen Waffen einsetzten, um Nationen auszurotten, ihre Ressourcen zu stehlen und sie zu Schwäche, Rückständigkeit und Versklavung zu verdammen. Diese Phase geht zu Ende, nachdem der islamische Widerstand in Gaza, der sich der Macht des usurpierenden Westens gegenübersah, überlebt hat und sich mit einfachen Waffen gegen die Aggression wehrt, der Welt gezeigt hat, dass die Kraft des Glaubens wirksamer ist als die Hunderttausende Tonnen Sprengstoff, die die Besatzungsarmee auf Gaza geworfen hat, ein Verbrechen, das in der Welt ohne Beispiel ist.

Deshalb muss die Welt diese Kraft [des Glaubens] berücksichtigen, die die Vorstellungskraft freiheitsliebender Menschen anregt, die davon träumen, ihr Land zu befreien und eine gerechtere Welt aufzubauen. Die Welt muss sich auch daran erinnern, dass seit 1919. [2] das palästinensische Volk viele Niederlagen, Leiden, Schmerzen, Massaker, Zerstörungen, Vertreibungen, Hungersnöte und alle nur denkbaren Qualen erlitten hat. Wie also hat dieses Volk überlebt und wie hat es der islamische Widerstand geschafft, einen Befreiungskrieg zu führen, in dem dschihadistische Kämpfer an der Spitze einer Revolution des Geistes stehen, die in den Herzen der Gläubigen verwurzelt ist, die sich nach dem Paradies sehnen?

Um dies zu verstehen, müssen wir den Koran lesen, der die wahre Quelle der Identität und der kulturellen Rolle des islamischen Volkes ist. In seinem Licht kann man verstehen, dass die Zukunft von den Gläubigen gestaltet wird, die mit Stärke und Ausdauer ihre Leiden ertragen und sich um Allahs willen in den Dschihad begeben, während sich ihre Seelen nach dem Paradies sehnen. Zu diesem Zweck sind sie bereit, Unglück zu ertragen, ihre Leiden mit Tapferkeit zu ertragen und der unterdrückenden Macht der Besatzungsarmee zu trotzen.

Allah sagt zu den Muslimen nach ihrer Niederlage in der Schlacht von Uhud in Koran 3:142: [3] „Glaubt ihr, dass ihr ins Paradies kommt, bevor Allah diejenigen unter euch anerkannt hat, die im Kampf gekämpft haben, und diejenigen kennt, die standhaft sind? [Der saudische Koranexeget Abd Al-Rahman bin Nasser Al-Sa’di [1889-1957] sagt in seinem Kommentar zu diesem Vers: ‘Denkt nicht und stellt euch nicht vor, dass ihr das Paradies betreten werdet, ohne um Allahs willen zu leiden und Ihm zu gefallen, denn das Paradies ist der höchste Wunsch von allen….

Deshalb bestehen die Muslime darauf, ihre Leiden mit Tapferkeit zu ertragen, was Mut, Dschihad und da’wa einschließt; die Prüfung des Dschihad zu bestehen und dem Bösen zu trotzen, dessen willkürliche Gewalt und zerstörerische Waffen sie getäuscht haben – weil sie [Muslime] darauf vertrauen, dass Allahs Sieg unausweichlich kommen wird, nachdem sie diese Prüfung bestanden haben. Diese Prüfung ist schwierig und beschwerlich für diejenigen, die jeden Tag ihre Angehörigen verlieren, aber sie glauben, dass ihre Angehörigen ins Paradies kommen werden, wo sie Allahs Zufriedenheit erlangen werden.

Der Koran formt die Identität der Gläubigen, ihre kulturelle Rolle [in der Welt], ihren Lebenszweck und ihre Wahrnehmung ihrer Stellung in dieser Welt. Auf diese Weise werden die Gläubigen ihren Dschihad so lange wie nötig fortsetzen und ihre Leiden mit Stärke ertragen, denn es ist nur eine Prüfung, nach der der Sieg kommen wird. In der Arena des Dschihad ist [diese islamische] Identität deutlich sichtbar, und die Gläubigen – die geduldig ihre Leiden ertragen, den Krieg des Dschihad führen und sich auf Allahs Sieg und die Erlangung Seiner Zufriedenheit in Seinem Paradies freuen – sind stolz auf [diese Identität].

Der Westen versteht diese Tatsachen nicht, weil die muslimischen Gelehrten in den letzten 200 Jahren versagt haben, sie zu erklären. Der islamische Widerstand in Palästina hat jedoch [diese Tatsachen] bewiesen, indem er sein Leiden mit solcher Tapferkeit [und seinem] Dschihad, seinem Glauben, seiner da’wa, seiner Gewissheit und seinem Handeln ertragen hat. Auf dieser klaren Identität wird die islamische Nation ihre Zukunft aufbauen“.

Die schon beginnende islamische Zukunft in Europa ist jedem klardenkenden und nicht ideologieverblendeten Menschen bewusst. Die Frage ist: nehmen wir diese Entwicklung einfach hin oder werden wir entschlossen gegensteuern? Wollen wir unsere europäische Identität behalten oder geben wir sie auf?

