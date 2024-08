Affenpocken: Kommt jetzt ‘Ausrufung des Notstands’ und ‘Impfstoffe für alle’?

Wie von UNSER MITTELEUROPA bereits mehrfach vorhergesagt, wird die Ursache einer neue „Pandemie“ natürlich “viel tödlicher” und “viel ansteckender” ausfallen wird. Anders wird es nämlich nicht möglich sein, den Maßnahmen- und Impfterror zu wiederholen. Die Botschaft wird sein: “Jetzt dulden wir keinen Widerstand mehr, denn wer sich jetzt nicht impfen lässt ist ein Verbrecher. Jetzt wir hart durchgegriffen!”

Auch die entsprechenden Gesetze wurden inzwischen nachgeschärt – Rechts- und Verfassungsbrüche, wie bei der ersten „Pandemie“ sollen dem Machtkartell wie bei der Covid-“Pandemie” nämlich nicht mehr passieren.

Inwieweit die gerade aufflammende Panikmache rund um die Affenpoken nur die Vorstufe zu einer noch „gefährlicheren“ neuen „Corona-Pandemie“ ist, bleibt abzuwarten. Das irgendetwas vom Kaliber „Super-Pandemie“ kommen wird, ist nach unserem Dafürhalten jedoch beschlossene Sache.

Interessant dazu ist der Artikel des englischen online-Portals off-guardian, den wir hier in gekürzer Form übersetzt wiedergeben wollen:

“Monkeypox – Here comes the vaccines… (Affenpocken – Hier komen die Impfstoffe)

Von KIT KNIGHTLY | Die Version 2.0 des Ausbruchs der Affenpoken verläuft in vorhersehbaren Bahnen und gleitet reibungslos von der Phase ‘Ausrufung des Notstands’ zur Phase ‘Impfstoffe für alle’.

Der erste Schritt besteht darin, darzulegen, dass Mpox 2024 etwas völlig anderes ist als Monkeypox 2022. Wie hat man das festgestellt? Auf dieselbe Weise wie bei allem anderen – sie sagen es einfach und vertrauen darauf, dass ihre Reichweite und ihr Gewicht als ‘Autorität’ den Rest erledigen.

CNBC geht den direkten Weg:

Der Mpox-Stamm, der sich jetzt ausbreitet, ist ein anderer als der im Jahr 2022. Haben Sie das verstanden? Das ist nicht wie die abgebrochene Geschichte mit dem dummen Namen aus dem Jahr 2022, das ist anders und das soll beängstigend sein.

Anonymen ‘Experten’ zufolge , die im Evening Standard zitiert werden, ist die neue Variante ‘mit einer schwereren Krankheit und höheren Sterblichkeitsraten verbunden’.

Viel wichtiger ist jedoch, dass der Artikel dieses Mal einen nicht anonymen ‘Experten’ zitiert, der davor warnt, dass ‘eine antivirale Behandlung, Tecovirimat, die bei dem Clade-2-Virus eingesetzt wird, bei der neuen Variante vermutlich nicht wirksam ist’.

Um die Sache noch deutlicher zu machen, wird der nächsten Zeile ein eigener Absatz gewidmet; versuchen Sie, das Schlüsselwort zu erkennen:

Die Impfstoffe bleiben jedoch wirksam.

Nichts davon sollte eine Überraschung sein, wenn man bedenkt, dass die Überschrift des Artikels lautet:

‘Campaigners issue urgent call for mpox vaccine roll out in UK amid new dangerous variant’ (Übers.: ‘Aktivisten fordern dringend die Einführung des Mpox-Impfstoffs in Großbritannien angesichts einer neuen gefährlichen Variante’)

Nachdem festgestellt wurde, dass die alten antiviralen Behandlungen nicht funktionieren, stocken die Länder natürlich die Impfstoffe auf, was den Aktienwert von Bavarian Nordic, dem dänischen Pharmariesen, der den Pockenimpfstoff herstellt, der für Affenpocken umgewidmet wurde, in die Höhe schnellen lässt.

Infolgedessen wird die Produktion hochgefahren, doch damit nicht genug, will das Unternehmen seinen Markt aufblähen, indem es bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur die Zulassung seines Impfstoffs für die Verwendung bei Minderjährigen beantragt.

Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, in welche Richtung diese Entscheidung gehen wird, Sie etwa?”

Lassen wir uns überraschen, ob diese beginnende Panikmache in einer handfesten “Pandemie” enden wird, oder ob es sich bloß um ein Vorspiel für kommende Pandemien handelt? Möglich wäre auch, dass es sich dabei um ein Ablenkungsmanöver handelt, um die längst fällige Aufarbeitung der Impf-Verbrechen der Covid-“Pandemie” zu übertünchen.

Warum natürlich die “neuen Affenpocken” ganz anders sein sollen als die vorhergehende Variante erfahren Sie hier. Und auch warum die “Affenpocken” plötzlich “Mpox” heißen:

