Hiszpania: Nielegalni imigranci (wideo)

Między dmuchanymi materacami a zamkami z piasku: łódź migrantów z północnej Afryki przypłynęła na Majorkę.

Z łodzi motorowej wyszło szacunkowo 18 młodych mężczyzn trzymających w rękach niewiele rzeczy. Jeden z plażowiczów nagrał ten incydent kamerą smartfona.

Migranci nie interesowali się zbytnio plażowiczami w Cala Gran. Szybko przeszli wzdłuż plaży i zniknęli w tłumie. | Última hora

Łódź z migrantami z Afryki Północnej zacumowała we wtorek po południu w Cala Gran (Santanyí) na oczach licznych kąpiących się. Według raportu siostrzanej gazety MM „Ultima Hora”, z motorówki wysiadło prawie 20 młodych mężczyzn „w wieku od 17 do 22 lat”.

Wideo przesłane gazecie przez jednego z gości plaży pokazuje uchodźców przechodzących przez plażę z kilkoma rzeczami w rękach. Następnie mężczyźni zniknęli w tłumie w szczycie sezonu.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Zeitung gegen 18 Uhr. Staatliche Polizeikräfte waren zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht in der Nähe. Die Männer werden verdächtigt, als Migranten aus dem Maghreb illegal die Grenze überquert zu haben. Das Schnellboot, mit dem die nordafrikanische Gruppe die Grenze überquerte, blieb am Strand liegen.

Medienberichten zufolge handelt es sich bei den Migranten in Cala Gran um die fünfte Gruppe von Flüchtlingen auf den Balearen an diesem Dienstag. In den Morgenstunden wurden auf Formentera in kurzen Abständen drei Gruppen von Migranten mit insgesamt 41 Personen von den Behörden aufgegriffen. Ein viertes Boot mit weiteren 18 Migranten wurde von den Behörden südlich der unbewohnten Insel Cabrera geortet.

Uchodźcami wydają się być wyłącznie młodzi mężczyźni z Afryki Północnej. Od kilku tygodni Baleary doświadczają bezprecedensowej fali nielegalnych łodzi migracyjnych. Według hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, większość z nich kieruje się na najbardziej wysuniętą na południe wyspę Formentera. Zaledwie kilka dni temu rada wyspy zwróciła się do rządu centralnego w Madrycie o dodatkowe fundusze na walkę z kryzysem uchodźczym.



