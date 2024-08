Herbert Kickl – ORF-Sommergespräch 2024 – 19.8.2024

FPÖ-Chef Herbert Kickl beim ORF-Sommergespräch 2024 | Bild: screenshot ORF2

Beim ORF-Sommergespräch mit FPÖ-Chef Herbert Kickl bewies der Bundesparteiobmann einmal mehr seine Kompetenz, wenn es darum geht, anstehende Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen.

Im Gegensatz zu anderen Politkern zeichnete sich Kickl dadurch aus, dass er auf Fragen klare und einleuchtende Antworten gibt, nicht ausweicht oder um den „heißen Brei“ herumredet. Beispielsweise ist Kickl der einzige Parteichef, der klipp und klar beim brennendem Thema Asyl für eine Nullzuwanderung eintritt und darüber hinaus Sozialleistungen nur mehr für Einheimische vorsieht.

Selbst die nicht FPÖ-freundliche Systempresse tat sich schwer, Kickl kritikwürdig Punkte vorzuhalten. Den Vogel in diesem Zusammenhang schoss die Kronenzeitung ab, die in ihrer Online-ausgabe groß per Schlagzeile verkündete: „ORF-Sommergespräch“ – Die Analyse: Wo Kickls Antworten absurd wurden“. Will man dann dort nachlesen, was den „absurd“ an Kickls Ausführungen war, scheitert man an eine Zahlschranke. Hier sollte offensichtlich nur Blödsinniges hinausposaunt werden, in der Hoffnung, das da schon was hängenbleiben wird.

Machen Sie sich selbst ein Bild vom Gespräch Herbert Kickls mit dem ORF-Journalisten Martin Thür:

