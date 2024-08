UPDATE v. 20.08.2024

“Medizinischer Notfall”: Footballspieler (†14)! bricht beim Training zusammen und stirbt plötzlich und unerwartet.

Ein Highschool-Schüler aus Alabama ist tot, nachdem er während des Football-Trainings einen medizinischen Notfall erlitten hatte. „Ich bin schon mein ganzes Leben hier, und das ist das erste Mal, dass ich so etwas sehe oder höre“, sagte der Gerichtsmediziner von Coffee County, Arnold Woodham.

Das Coffee County School System in Alabama gab am Donnerstag, 15. August, in den sozialen Medien bekannt, dass der Schüler der New Brockton High School, Semaj Wilkins, am Dienstag, 13. August, gestorben ist. Das Büro des Gerichtsmediziners des Bezirks sagte, dass Wilkins, der Footballspieler war, einen „medizinischen Notfall“ erlitt und ins Krankenhaus gebracht wurde, bevor er starb.

„Semaj war ein junger Mann, der seinen Mitschülern, Mannschaftskameraden, Trainern und Lehrern Freude und Inspiration brachte“, so das Coffee County School System in einer Erklärung. „Sein Verlust wird von allen, die ihn kannten, tief empfunden werden.

UPDATE v. 10. 08. 2024

Jayvion Taylor (†15), Schüler der Hopewell High School beim Football-Training gestorben

Die Familie des Schülers Jayvion Taylor von der Hopewell High School teilte CBS 6 mit, dass ihr geliebter Sohn am Montagabend während des Fußballtrainings einem Herzinfarkt erlegen ist. Sie sagten, sie wüssten die Unterstützung der Gemeinde in dieser schwierigen Zeit zu schätzen.

HOPEWELL, Va. – Taylor, ein Schüler der 10. Klasse, der JV-Football für Hopewell spielte, wurde als “aufrichtiger und bemerkenswerter Schüler” in Erinnerung behalten, so ein Sprecher der Hopewell High School.

“Die Mitarbeiter der Hopewell High School, die Trainer und die gesamte Gemeinde trauern um einen unserer JV-Footballspieler der 10. Klasse, der gestern beim Training ums Leben kam”, heißt es in der Erklärung. “Wir haben uns heute darauf konzentriert, unseren Mitarbeitern und Schülern einen Raum zum Trauern zu geben. Wir respektieren die Privatsphäre der Familie in dieser Zeit, möchten aber mitteilen, dass dieser 15-jährige junge Mann als einer der aufrichtigsten und bemerkenswertesten Schüler galt, mit denen unsere Mitarbeiter je gearbeitet haben. Er war für alle, die ihm begegneten, ein ‘Licht’ und hinterließ einen bleibenden Eindruck.“

UPDATE v. 17.07.2024



Er stellte mehrere Super Bowl-Rekorde auf: Nun ist der ehemalige NFL-Profi Jacoby Jones gestorben.

Jacoby Jones, ehemaliger Wide Receiver der Baltimore Ravens, ist im Alter von 40 Jahren gestorben. Das berichtet unter anderem die „New York Times“ unter Berufung auf eine Mitteilung des American Football-Teams. Die genauen Umstände seines Todes sind noch unklar.

Jacoby was one of the most fun-loving teammates and people I’ve ever been around. Always dancing and laughing, with a permanent smile on his face. Gone far, far too soon. R.I.P Jacoby Jones. 🙏🏼 pic.twitter.com/7r2aIJrb13 — JJ Watt (@JJWatt) July 14, 2024

Sein plötzlicher Tod erschüttert laut Medienberichten die NFL-Welt und viele ehemalige Teamkollegen und Trainer brachten ihre Trauer und ihr Mitgefühl zum Ausdruck. „Ewig in unseren Herzen“, schrieb das Social-Media-Team der Baltimore Ravens, in einem Reel auf Instagram.

Bekannt wurde Jones durch seine herausragenden Leistungen im Super Bowl XLVII, als er mit einem Kickoff-Return über 108 Yards einen bis heute unerreichten Rekord aufstellte. Jones begann seine NFL-Karriere 2007 bei den Houston Texans und spielte später für die Baltimore Ravens und die Pittsburgh Steelers. In seiner Karriere erzielte er insgesamt 28 Touchdowns und wurde 2012 in die Pro Bowl berufen.

UPDATE v. 09.07.2024

Asien-Meisterschaften: Badminton-Talent (†17) bricht am Spielfeld plötzlich tot zusammen

Letzte Woche war Badminton-Talent Zhang Zhi Jie (†17/China) bei den Asien-Meisterschaften der Junioren in Yogyakarta (Indonesien) plötzlich nach vorne umgekippt, blieb auf dem Boden liegen.

Nun ist klar, was zu seinem viel zu frühen Tod geführt hat. Denn der Abschluss der Untersuchungen und der Behandlung habe gezeigt, dass Zhang Zhi Jie einen plötzlichen Herzstillstand erlitten habe. Das teilte Broto Happy, Sprecher des indonesischen Badminton-Verbandes, mit.

Rettungskräfte brachten das Talent anschließend in ein Krankenhaus. Laut Broto Happy hatte Zhang dort keinen Puls mehr und reagierte nicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen. Einige Stunden später erklärten ihn die Ärzte dann für tot.

Im März nahm Zhang noch am German Junior im Berliner Sportforum Hohenschönhausen teil, einem der wichtigsten internationalen U19-Turniere. Zhang verlor erst im Finale, in der Weltrangliste der Junioren lag der Chinese auf Platz 8.

UPDATE v. 07.07.2024

Ägyptischer Teamspieler Ahmed Refaat (†31) an Herzversagen verstorben

Liverpool-Star Mohamed Salah hat Grund zur Trauer: Sein ägyptischer Teamkollege Ahmed Refaat ist am Samstagmorgen im Alter von nur 31 Jahren an Herzversagen gestorben.

Refaat erlitt bereits im März während eines Spiels einen Herzstillstand, sein Herz hörte für etwa eine Stunde auf zu schlagen. Neun Tage lang lag er im künstlichen Koma und kämpfte sich zurück. Doch nun – vier Monate später – verschlechterte sich sein Gesundheitszustand rapide und diesmal kam jede Hilfe zu spät. Die Trauer ist groß. Vor allem auch bei Mohamed Salah. Der ägyptische Fußball-Star schrieb auf X: „Möge Allah seiner Familie weiterhin Kraft geben und sie segnen“



UPDATE v. 27.06.2024

Weltklasse-Eishockey-Spieler mit nur 52 Jahren „plötzlich“ verstorben.

Mit großer Betroffenheit haben die Kölner Haie vom Tod Sergej Berezins erfahren. Der ehemalige Weltklasse-Stürmer und Deutsche Meister mit dem KEC verstarb am Mittwoch im Alter von nur 52 Jahren. […] In seiner ersten Haie-Saison 1994/1995 erzielte der Angreifer in 61 Spielen satte 55 Tore und legte 27 weitere auf. Am Ende der Spielzeit feierte Sergej Berezin mit den Haien die 1. Meisterschaft der DEL-Geschichte.

In seinen beiden Spielzeiten bei den Haien wurde der beliebte Russe jeweils als „Spieler des Jahres“ ausgezeichnet. Berezin gilt bis heute als einer der talentiertesten und besten Spieler, die jemals das Haie-Trikot getragen haben.

Die Gedanken der Kölner Haie sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie, seinen Verwandten und seinen Freunden. Der KEC wird Sergej Berezin stets ein ehrendes Andenken bewahren. Quelle: haie.de



UPDATE v. 17.06.2024

Torhüter (†26) verstorben: Schock in England und Montenegro



Nach dem Ende der Klubsaison beim FC Millwall ist Matija Šarkić noch mit der Nationalmannschaft von Montenegro im Einsatz. Wenige Tage später stirbt der 26-Jährige überraschend. Berichten zufolge benötigte der Fußballprofi am frühen Morgen plötzlich medizinische Hilfe.

Šarkić hatte noch am 5. Juni im Testspiel gegen Gastgeber Belgien (0:2) über 90 Minuten im Tor der Nationalmannschaft von Montenegro gestanden, die sich nicht für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert hatte. Vier Tage später gehörte er beim Heimspiel gegen Georgien (1:3) nicht zum Kader.

Wie der öffentlich-rechtliche montenegrinische Rundfunk RTCG berichtet, sei Šarkić am frühen Samstagmorgen gegen 6 Uhr aufgewacht und habe sich krank gefühlt. Freunde hätten einen Krankenwagen gerufen, Šarkić sei aber gegen 6.30 verstorben. Am Abend zuvor habe er sich noch mit Freunden getroffen und in einem Restaurant gegessen. Die britischen Zeitungen “Daily Mirror” und “The Sun” berichteten ohne Angabe von Quellen, Šarkić sei nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.

Quelle: NTV

UPDATE v. 05.06.2024

Potsdamer Schlösserlauf: Läufer bricht zusammen und stirbt



Auch beim Potsdamer Schlösserlauf brauch ein Sportler zusammen und verstarb wenig später. | Foto: runnersworld.de

Einen Tag nach dem medizinischen Notfall beim 19. Schlösserlauf in Potsdam bestätigte der Veranstalter, dass ein Teilnehmer verstorben sei. Die Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.

POTSDAM – Tragödie beim 19. Schlösserlauf in Potsdam: Wie der Veranstalter am Montagmittag mitteilte, ist ein Teilnehmer der Laufveranstaltung mit mehr als 4400 Läuferinnen und Läufern nach einem Zusammenbruch auf der Strecke im Krankenhaus verstorben.

„Wir sind zutiefst erschüttert und getroffen“, heißt es in einem Statement der Organisatoren in den sozialen Netzwerken. „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei der Familie, den Freunden und Angehörigen und wünschen ihnen viel Kraft in dieser für sie so schwierigen Zeit.“ Quelle: maz-online.de

UPDATE v. 26.05.2024

US-Golfprofi Grayson Murray (†30) bricht 2. Tournier-Runde ab – am nächsten Tag tot

Die Golf-Welt trauert um Grayson Murray. Der US-Profi verstarb am Samstag im Alter von nur 30 Jahren, wie die PGA Tour mitteilte. Eine Todesursache wurde nicht genannt, Murray hatte sich am Vortag beim Turnier in Fort Worth/Texas während der zweiten Runde mit einer nicht näher bezeichneten Krankheit abgemeldet.

“Wir waren erschüttert, als wir erfuhren, dass der PGA-Tour-Spieler Grayson Murray heute Morgen verstorben ist – und wir sind untröstlich darüber. Mir fehlen die Worte”, sagte Tour-Commissioner Jay Monahan. Wir trauern um Grayson und beten um Trost für seine Angehörigen.” Nach Rücksprache mit Murrays Eltern hätten diese aber darum gebeten, das Turnier namens Charles Schwab Challenge fortzusetzen.

Murray hatte erst im Januar sein Comeback nach Alkohol- und mentalen Problemen mit dem Turniersieg in Hawaii gekrönt. Es war sein zweiter PGA-Titel nach jenem bei den Barbasol Championship in Kentucky 2017.

UPDATE v. 20.05.2024

Fußball-Brandenburg trauert um Danilo Martschinkowski (†22)



Mit 22 Jahren ist Danilo Martschinkowski verstorben. Ehemalige Vereine und Weggefährten trauern um den Verlust des jungen Fußballers, der unter anderem für Optik Rathenow und Energie Cottbus auflief.

POTSDAM – Die Trauer im Brandenburger Fußball ist groß: Wie am Freitag bekannt wurde, ist Danilo Martschinkowski im Alter von 22 Jahren verstorben. Zuletzt lief der ehemalige Mittelfeldspieler für Blau-Weiß Schollene in der Kreisliga Altmark Ost in Sachsen-Anhalt auf. Noch in der Vorsaison schoss der gebürtige Schollener die Blau-Weißen mit 55 Toren in 21 Spielen zum Aufstieg.

UPDATE v. 16.05.2024

Hamburg-Marathon: Junger Läufer (†25) stirbt kurz vor dem Ziel nach Kollaps

Der 25-Jährige war in der Nähe des Dammtorbahnhofs zusammengebrochen und zunächst reanimiert worden. Alle News zum Hamburg-Marathon.

Hamburg-Marathon 2024 Junger Läufer bricht kurz vor dem Ziel zusammen und stirbt. Der Hamburg-Marathon beklagt einen Toten: Ein junger Läufer, der am Sonntag kurz vor dem Ziel zusammengebrochen war, ist nach Abendblatt-Informationen im Krankenhaus verstorben, erichtet das Hamburger Abendblatt

UPDATE v. 14.05.2024

Läufer beim S25-Lauf in Berlin an der Ziellinie kollabiert und musste reanimiert werden

Beim S-25-Lauf in Berlin ist am Sonntag ein Läufer an der Ziellinie kollabiert und musste reanimiert werden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem rbb sagte, waren schon wenige Sekunden nachdem der Mann zusammengebrochen war, Sanitäter vor Ort. Auch ein Notfallmediziner sei sehr schnell dazu gekommen. Der Mann habe dann mit Hilfe eines Defibrillators wiederbelebt werden können. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

UPDATE v. 07.05.2024

Norwegischer Eishockey-Nationalspieler und Olympia-Teilnehmer im Alter von nur 31 Jahren verstorben.

Lillehammer (Norwegen) – Große Trauer um Alexander Reichenberg! Der norwegische Eishockey-Nationalspieler und Olympia-Teilnehmer ist am Sonntag im Alter von nur 31 Jahren verstorben.

Zuletzt spielte der Stürmer bei seinem Heimatklub Lillehammer IK, der den Tod auf der eigenen Webseite bestätigte.

“Es ist unglaublich traurig, dass er den rhythmischen Jubel der Zuschauer in der Eidsiva Arena nicht mehr hören wird und dass wir auf der Tribüne nicht mehr den Spieler mit dem breiten Lächeln, der Extra-Finte oder dem harten Schuss beim Powerplay sehen werden”, schrieb der Verein aus der EliteHockey Ligaen (EHL). “Ruhe in Frieden, Nr. 61. Du wirst immer als ein Künstler in Erinnerung bleiben”, fügte Lillehammer an.

Eine Todesursache nannte der Erstligist nicht, man habe die Bestätigungsmeldung jedoch in Absprache mit der Familie veröffentlicht. Reichenberg stand in seiner Karriere auch in Tschechien, seinem eigentlichen Geburtsland Schweden sowie Österreich auf dem Eis, ehe er 2021 wieder zu seinem Jugendklub nach Lillehammer zurückkehrte und vergangene Spielzeit mit 44 Punkten zu seiner besten Saison machte.

Außerdem vertrat der Angreifer die norwegische Nationalmannschaft seit dem U18-Bereich und nahm mit ihr an den Weltmeisterschaft 2017 und 2019 und den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang teil, wo das Team es bis ins Viertelfinale schaffte.

