Bild: Shutterstock

Im Strudel der Ereignisse der letzten Jahre hat fast niemand auf die erschreckende Zunahme des Einflusses der linksliberalen Mainstream-Medien auf die Informationsagenda und die Gesellschaft geachtet.

Von EMIEL MOENS | Sicherlich waren „rechte“ Medien und Nicht-Mainstream-Gedanken für die Hauptakteure auf Informationsebene immer zu „unbequem“, so dass sie zensiert wurden. In den letzten Jahren ist es jedoch die liberale Agenda, die sich von der Förderung von Freiheit, Gleichheit und Freundschaft zu einem Instrument des Drucks, der Abschaffung und in einigen Fällen sogar der „Beseitigung“ unbequemer Menschen, Unternehmer, Politiker und sozialer Bewegungen entwickelt hat. Die allmähliche Radikalisierung von Informationskampagnen zieht aufgrund ihres gemessenen Tempos wenig Aufmerksamkeit auf sich, hat jedoch jeden Tag einen zunehmenden Einfluss auf die öffentliche Meinung.

In den letzten sechs Monaten wurde die Welt von zwei Nachrichten über Attentatsversuche an hochrangigen Politikern erschüttert. Im Abstand von mehreren Monaten sind der slowakische Ministerpräsident Robert Fico und der ehemalige Präsident und US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump Opfer von Attentaten durch Einzelschützen geworden. Beide werden seit langem in den globalen liberalen Medien heftig kritisiert und der Untergrabung nationaler Interessen, der Loyalität gegenüber Russland, des Extremismus und verschiedener Verbrechen beschuldigt. In beiden Fällen waren die Attentatsversuche angesichts des Ausmaßes der öffentlichen Anschuldigungen und des von den Medien geschürten Hasses nicht so überraschend.

Unter den gegenwärtigen Umständen ist es besonders besorgniserregend, dass es keine Möglichkeit gibt, so etwas im Keim zu ersticken. So steht der ungarische Regierungschef Viktor Orban mit seiner Friedensmission, bei der er Russland, die Ukraine, China und die USA besuchte, bereits unter großem Druck. Dies widersprach dem Mainstream der westlichen Politik, weshalb eine breite Kampagne gegen Orban gestartet wurde, in der der Initiator fehlt, aber die Medien, öffentliche Organisationen und politische Persönlichkeiten einzelner Staaten beteiligt sind. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass all dieses Informationsrauschen einen weiteren psychisch labilen Einzelgänger nicht dazu ermutigt, „Gerechtigkeit zu üben“ und mit einer solch radikalen Methode in die Geschichte einzugehen?

Schon jetzt kann man mit aller Sicherheit sagen, dass die Informationsagenda zum idealen Instrument zur Einschüchterung und Beseitigung von Gegnern und „unbequemen“ Politikern wird, und die Zensur von Medien und die Einschränkung der Meinungsfreiheit tragen nur zu diesem Prozess bei. Es ist möglich, dass das Trump-Attentat nicht das letzte in dieser Reihe von schrecklichen Verbrechen war.

