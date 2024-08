Türkei schließt sich Völkermord-Klage gegen Israel an

Bild: Patrick Post/ AP /dpa

Die Türkei hat sich nunmehr entschlossen sich an der südafrikanischen Völkermordklage gegen Israel angeschlossen. Das Land hat dazu einen Antrag beim Internationalen Gerichtshof eingereicht.

Die Türkei will sich nun der, seitens Südafrikas eingereichten Völkermordklage gegen Israel anschließen, wie auch die Zeit berichtete.

Der türkische Botschafter in den Niederlanden, Selçuk Ünal, reichte gemeinsam mit Parlamentsabgeordneten einen dementsprechenden Antrag beim Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag ein, wie Außenminister Hakan Fidan dazu auf X mitteilte.

„Durch die Straflosigkeit für seine Verbrechen ermuntert, tötet Israel jeden Tag immer mehr unschuldige Palästinenser”, schrieb der Botschafter dazu. „Die Weltgemeinschaft muss ihren Teil tun, um den Genozid zu stoppen, sie muss den nötigen Druck auf Israel und dessen Unterstützer ausüben. Die Türkei wird alle Anstrengungen unternehmen, um dies zu bewerkstelligen.”

Südafrika hatte bekanntlich eine entsprechende Klage Ende 2023 beim IGH eingereicht. Darin wird Israel eine Verletzung der Völkermordkonvention beim militärischen Vorgehen im Gazastreifen vorgeworfen.

Auch Nicaragua, Kolumbien, Libyen, Mexiko, Spanien und palästinensische Funktionäre hatten bereits erbeten, sich der Klage gegen Israel anschließen zu dürfen. Eine Entscheidung des IGH zu den Anträgen steht allerdings noch immer aus. Wird diesen jedoch stattgegeben, dürfen die Parteien schriftliche Stellungnahmen abgeben und deren Vertreter bei öffentlichen Anhörungen auch das Wort ergreifen.

Umsetzung der IGH-Anordnungen gefordert

Der türkische Außenamtssprecher Öncü Keçeli forderte auf X eine sofortige Umsetzung von einstweiligen IGH-Anordnungen für den Gaza Krieg. Dazu gehören unter anderem der Stopp der umstrittenen Militäroffensive in Rafah und eine Ausweitung der humanitären Hilfe für dieses Gebiet. „Kein Land in der Welt steht über dem Völkerrecht”, schrieb Keçeli. Der Fall am IGH sei äußerst wichtig im Hinblick auf Bemühungen, dass „die von Israel verübten Verbrechen nicht ungestraft bleiben”.

Seit der Machtübernahme des heutigen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan im Jahr 2003 ist das Verhältnis der einstigen Verbündeten Türkei und Israel instabil geworden und sowohl von Spannungen als auch von Zeiten der Annäherung geprägt. Der Gaza-Krieg hatte nun Versuche einer Normalisierung der Beziehungen nun abermals zunichte gemacht. Erdoğan hatte Israel Völkermord im Gazastreifen vorgeworfen und westliche Länder für ihre Unterstützung Israels scharf kritisiert.

Bis der IGH nun jedoch zu einer endgültigen Entscheidung über die Klage kommt, dürften noch Jahre vergehen. Israel weist die Anschuldigung zurück und pocht auf sein Recht auf Selbstverteidigung gegen die Hamas, die den Krieg „offiziell“ mit dem von ihr angeführten Angriff auf Israel am 7. Oktober ausgelöst hat.

Von „Verhältnismäßigkeit“ in diesem Konflikt seitens Israels ist, erwartungsgemäß vor allem aus dem Westen nichts zu vernehmen.