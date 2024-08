Bezczelność: „Uchodźca” pozywa o gotówkę zamiast świadczeń rzeczowych przrez prawnika

Symbolfoto: Bezahlkarte für "Flüchtlinge"

Symboliczne zdjęcie: Karta płatnicza dla „uchodźców”

FPÖ- Udo Landbauer: „Skarga na gotówkę pokazuje bezczelność”. Powszechnie wiadomo, że w Dolnej Austrii – gdzie FPÖ jest w rządzie krajowym – po raz pierwszy w Austrii wprowadzono kartę płatniczą zamiast gotówki dla tak zwanych „uchodźców”. To rozsądne rozporządzenie, które ma zapobiec na przykład płaceniu „rat” przemytnikom, zostało tam wdrożone przez Partię Wolności jako próba dla całej Austrii.

Migrant chce gotówki za pośrednictwem prawnika zamiast karty świadczeń rzeczowych

Wicegubernator z ramienia Partii Wolności Udo Landbauer skomentował tę skandaliczną inicjatywę „osoby poszukującej ochrony” w następujący sposób:

„Fakt, że karta świadczeń rzeczowych nie podoba się każdej osobie ubiegającej się o azyl, był celem tego przedsięwzięcia. Tylko w ten sposób możemy zapobiec nadużyciom związanym z transferem gotówki, zakupem alkoholu i wyrobów tytoniowych oraz magnetycznemu wpływowi na innych uchodźców”, wyjaśnia wicegubernator Udo Landbauer.

Fakt, że osoba ubiegająca się o azyl z Dolnej Austrii próbuje teraz uzyskać swoje rzekome prawo do gotówki za pośrednictwem prawnika, pokazuje tylko, że niektórzy migranci są przede wszystkim zainteresowani jak najlepszymi świadczeniami socjalnymi, a nie ochroną czy bezpieczeństwem.

„Trzeba pozwolić tej bezczelności rozpłynąć się w ustach. Osoba, która przypuszczalnie potrzebuje ochrony, przybywa do obcego kraju, otrzymuje ciepłe łóżko, jedzenie i picie, a następnie pozywa prawnika o gotówkę i odsetki od zaległości” – kręci głową Landbauer.

„System kart” rzekomo narusza prawo migranta do podstawowych usług, w szczególności do odpowiedniej żywności, jego konstytucyjne prawa do nietykalności cielesnej, do poszanowania jego życia prywatnego i do poszanowania jego ludzkiej godności.

„Abyśmy nie musieli dłużej pozwalać na to, by tańczono nam na nosie w naszych własnych domach”

Oczywiste jest, że kultura powitania czarno-zielonego rządu federalnego okazała się druzgocącą porażką i że tylko dzięki kanclerzowi Herbertowi Kicklowi można osiągnąć całkowity zwrot w kwestii azylu. „Abyśmy nie musieli dłużej pozwalać na to, by tańczono nam na nosach w naszym własnym domu”, podsumowuje Landbauer.

