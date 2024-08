Britische Regierung: Notfall-Maßnahmen zur Schnell-Inhaftierung von Migrations-Kritikern +UPDATE+

Die britische Regierung plant die Einführung von Notfallmaßnahmen gegen die Überbelegung der Gefängnisse: Um die Strafverfolgung derjenigen nicht zu verzögern, die während der Migrations-Proteste in den letzten Wochen sowie für das Teilen regierungskritischer Beiträge verhaftet wurden. Am Montagmorgen trat somit die “Operation Early Dawn” in Kraft.

Hier ein UPDATE zu einem von unserem Partner in der europäischen Medienkooperation “PP” übernommenen Artikel (Link siehe unten)

Der britische Gefängnisminister Lord Timpson meinte dazu in Orwellscher Wirklichkeitsverdrehung: Diese diktatorischen Schnell-Gerichts-Notfallmaßnahmen würden dazu beitragen,

… “den Druck in einigen Teilen des Landes zu verringern“.

Strafgerichts-system vor dem Zusammenbruch

Das britische Strafvollzugssystem ist nämlich durch die Verfolgungsmaßnahmen an Rande des Zusammenbruchs: Wurden doch mehr als 1.000 Regierungs- und Migrationskritiker überfallsartig verhaftet, nachdem Anfang des Monats in England und Nordirland Unruhen gegen die verheerende Migrationspolitik und deren teils tödlichen Folgen ausgebrochen waren.

Laut Angaben der Staatsanwaltschaft wurden bisher mehr als 470 Personen wegen diversester migrationsfeindlicher Straftaten angeklagt. Dazu zählen das Teilen von Beiträgen in den sozialen Medien, welche von britischen Gerichten ,i mehrjährigen Haftstrafen geahndet wurden. – Wayne O’Rourke, Besitzer des “X”-Accounts “Sick Of It”, wurde etwa für seine Posts zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.

Im Rahmen der Operation “Early Dawn” werden nun bisher Angeklagte nur mehr dann vor das Amtsgericht geladen, wenn sie im Gefängnis sind. Somit können Gerichtsverfahren in die Länge gezogen und in Polizeizellen Festgehaltene gegen Kaution bis zum Prozess freigelassen werden. Das Justizministerium erklärte: Die Maßnahmen würden die Fähigkeit der Polizei zur Strafverfolgung nicht beeinträchtigen und niemanden freilassen, der für die Öffentlichkeit gefährlich sei -heißt es. Insgesamt sollen 5500 Häftlinge aus dem Gefängnis entlassen werden.

Alles, um Platz für Kritiker der globalistischen Migrationspolitik zu schaffen.

Darüber hinaus wird die Mindestzeit, die ein Häftling im Gefängnis verbringen muss, bevor er auf Bewährung entlassen wird, verkürzt.

