Entlarvende Neuerscheinung: Maria Pilar rechnet mit der „grünen Pest“ ab

Diese Neuerscheinung kommt zur richtigen Zeit: seit bald drei Jahren ächzt Deutschland unter der linksgrünen „Ampel“- Regierung. Sie kann sich rühmen, das Land, seine Wirtschaft, ja seine Zukunftsperspektiven so gründlich ruiniert zu haben, wie es zuvor nicht einmal die Kriegsgegner Deutschlands geschafft haben.

Wovon Morgenthau einst träumte – den Technologie- und Industriestandort Deutschland in eine Agrarwürste zurückzuverwandeln –, das besorgen heute Habeck, Baerbock und Co.

Eiskalte Überzeugungstäter

Beim Personal, das für den beispiellosen Niedergang unseres Landes verantwortlich ist, handelt es sich nicht einfach um Dilettanten, die es nicht besser wissen. Die Wahrheit ist: die linksgrünen Deutschland-Abwickler sind eiskalte Überzeugungstäter, deren einzige Agenda die größtmögliche Schädigung unseres Landes in jeder Hinsicht ist. Die Instrumente dazu sind eine verheerende Wirtschaftspolitik, eine mit aller Gewalt forcierte Einwanderung und in ihrer Folge die schleichende Islamisierung der Gesellschaft, darüber hinaus Gender-Ideologie, Klimawahn, Feminismus und die systematische Dämonisierung unserer Geschichte.

Maria Pilar tritt auf insgesamt 340 Seiten den Beweis an: das Endziel der grünen Wahnvorstellungen ist nicht nur eine umerzogene, politisch wie ökonomisch impotent gemachte Gesellschaft, sondern der ewige linke Traum vom „neuen Menschen“. Doch während das Dritte Reich bis heute als Inbegriff des Bösen gilt, werden die linken Sozialexperimente der Vergangenheit mit ihren Millionen Toten dezent unter den Teppich gekehrt. So soll ausgeblendet werden, daß uns heute die nächste Katastrophe droht. Sie wird derzeit mit einer immer rigideren Meinungszensur, mit unverhohlener Umerziehung schon der Jüngsten, mit drakonischen Gesetzen gegen „Haßrede“ festgezurrt. Jetzt sollen es der Klimawahn, immer irrwitzigere CO2-Auflagen und der mit Nachduck vorangetriebene Bankrott unserer Wirtschaft richten – am Ende der Entwicklung sollen der „neue Mensch“ und das irdische Paradies stehen. In Wahrheit steht dank der „grünen Pest“ ein historisch beispielloses Desaster in den Startlöchern. Ein Buch, das im wahrsten Sinne des Wortes zum Augenöffner taugt!

In Kürze: Eine Serie zum Thema

