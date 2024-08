Deutschland: Übergriffe auf Frauen in Berlin unerträglich. Öffentliche Verkehrsmittel sind gefährlich

Acht Jahre nach dem Willkommens-Sommer-Märchen streichen immer mehr deutschen Mainstream-Medien die Segel vor einer brutalen Wirklichkeit:

Wie in französischen Städten sind nicht in Berlin sexuelle Übergriffe an Frauen bis hin zu brutalen Massenvergewaltige Alltag, der öffentliche Raum und Nahverkehr bereits zu gefährlich geworden. Selbst sexuelle Belästigungen durch “Uber” oder Multikulti-Taxifahrer nehmen stark zu – so der “Rundfunk Berlin-Brandenburg”.

“Nach Angaben der Polizei häufen sich in Berlin Übergriffe auf Frauen. Nachts mit Bus oder Bahn unterwegs zu sein, ist für viele zu gefährlich. Aber auch sexuelle Übergriffe durch Transportunternehmen wie Bolt, Uber und Taxis nehmen zu.“

