„Frau“ Ganserer will Eltern kriminalisieren, die sich gegen Geschlechtsumwandlung ihrer Kinder wehren.

Tessa Ganserer hat in einem Grußwort an die queere Community in Karlsruhe ihre neuen politischen Pläne dargelegt. Ganserer plant, Eltern zu kriminalisieren, die sich der Transition ihrer Kinder widersetzen.

„Liebe queere Community in Karlsruhe, vor wenigen Tagen ist der neue ILGA-Report erschienen“, so Tessa Ganserer (Grüne) in einer Grußbotschaft für den CSD in Karlsruhe auf Youtube. Der Report zeige, dass „Deutschland unter die Top 10 der queerfreundlichsten Länder aufgestiegen ist.“ Trotzdem werde man sich weiter für die Rechte von queeren Menschen einsetzen. […] Außerdem sollen „die Lücken beim Verbot von Konversionsbehandlungen geschlossen werden“. Ganserer mein damit nicht weniger als eine umfassende gesetzliche Verankerung der Möglichkeit für Minderjährige, tiefgreifende Entscheidungen, auch Operationen, über ihren Körper zu treffen – ohne dass die Eltern ein Mitspracherecht haben. Eltern, die die Geschlechtsidentität ihrer Kinder nicht unterstützen, dürften so strafrechtliche Konsequenzen drohen. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Jetzt offiziell angeordnet: Widerstand bei Abschiebungen wird belohnt – bissiger Afrikaner darf bleiben

Ist das eine Kapitulation des Rechtsstaats? Niedersachsens Landesaufnahmebehörde belohnt einen abgelehnten Asylbewerber, weil der seine Abschiebung mit Gewalt verhindert.

DÜSSELDORF – Die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen hat die Bundespolizei angewiesen, einen gewalttätigen Migranten auf freien Fuß zu setzen. Konkret ging es um einen 38jährigen aus der Elfenbeinküste, der am Flughafen Düsseldorf Widerstand gegen seine Abschiebung geleistet hatte.

Anweisung für die Bundespolizei aus der „Landesaufnahmestelle Niedersachsen“: „Wenn sich der Betroffene weigert, in das Flugzeug zu steigen bzw. auf eine andere Art versucht, sich der Abschiebung zu widersetzen (aktiver/passiver Widerstand), kann dieser auf freien Fuß gesetzt… pic.twitter.com/ur4Rfjqf2C — Manuel Ostermann (@M_Ostermann) August 21, 2024



[…] Während des Einsatzes verletzte der Mann zwei Bundespolizisten schwer, einen durch Faustschläge gegen den Kopf und dessen Kollegen durch einen Biß in die Hand. Beide kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Entgegen der Anweisung führten die Bundespolizisten den Illegalen anschließend einem Haftrichter vor, der Haft anordnete. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

US-Wahl 2024: Trump – „Wenn Genossin Kamala gewinnt, ist der Dritte Weltkrieg praktisch sicher“

Beim derzeitigen Parteitag der US-Demokraten gibt es viel Begeisterung für Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Donald Trump attackiert in seiner Rede hinter schusssicherem Glas erneut seine Rivalin.

Harris sei die „radikalste linksgerichtete Person“. Trump stellte sie als Gefahr für Arbeitsplätze, Wohlstand und den Frieden dar. Wenn sie die Präsidentschaftswahl am 5. November gewinne, würden Millionen Jobs „über Nacht verschwinden“. „Eure lebenslangen Ersparnisse werden vollkommen vernichtet“, warnte der Ex-Präsident seine Anhänger und fügte hinzu: „Wenn Genossin Kamala im November gewinnt, ist es praktisch sicher, dass der Dritte Weltkrieg eintritt.“ Weiterlesen auf welt.de

+++

Tornado fegt über Badestrand in Italien hinweg

In den vergangenen Tagen wurde Italien von ungewöhnlich vielen Tornados heimgesucht – dramatische Bilder zeigen die Zerstörungskraft eines solchen Phänomens auf einem Strand in Basilikata.

Kurz zuvor schlug nur wenige Meter vom Strand entfernt auch noch ein Blitz ins Meer ein – durch die brisante Unwettersituation waren die Badegäste, die im Strandbad Zuflucht gesucht hatten, in großer Gefahr. In kurzer Zeit regnete es zudem mehr als 50 mm pro Quadratmeter: „Wenn ein Gewitter naht, muss man sich von den Stränden entfernen!“, nimmt die Seite „MeteOne Puglia e Basilicata“ den Anlass zur Warnung. Quelle: krone.at

+++

Sinnbild für Deutschland: Deutsche Bahn kann Fahrpläne nur noch „schätzen“

Einst standen die Deutschen für Pünktlichkeit und eine gewisse Penibilität. Heute assoziiert man das einstige Land der Dichter und Denker mit anderen Eigenschaften. Als Sinnbild für den Verfall alter Werte scheint auch die Deutsche Bahn herhalten zu wollen.

[…]

Die deutsche Pünktlichkeit scheint ebenso dahin wie ihre Verlässlichkeit: Medienberichten zufolge konstatiert man nun sogar im Aufsichtsrat der Bahn, „Fahrpläne werden nicht mehr gerechnet, sondern nur noch geschätzt“. Für all jene, die mit der Bahn von A nach B kommen müssen, bedeutet das nichts anderes, als dass jede Fahrt für sie zum Glücksspiel wird. Man spricht von einem „Kontrollverlust“. Weiterlesen auf report24.news

+++

Streit um Ukraine-Hilfen: „Sollen wir Renten und Bürgergeld kürzen für Kiew?“

Laut Berichten friert die Regierung die Ukraine-Hilfen ein. Ihr wird vorgeworfen, die Ukraine im Stich zu lassen. Aber tut sie das wirklich?

Die mediale Empörung war groß, als die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) am vergangenen Wochenende einen Bericht zum Haushaltsstreit veröffentlicht hatte. Es stehe ab sofort kein neues Geld mehr für die Ukraine zur Verfügung, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Dokumente und E-Mails in mehreren Häusern der Bundesregierung und im Bundestag. […] Am Montag deklarierte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner den Bericht der FAS als „Falschmeldung“. Die Ampel erklärte, dass die Hilfen für die Ukraine nicht gestoppt, sondern umstrukturiert und zukünftig vor allem aus internationalen Töpfen fließen sollen. Bekommt die Ukraine also weiter Hilfe oder nicht?

Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

Anmerkung: Die „Internationalen Töpfe“ sind im Westen liegende Gelder Russlands, die man gerade stiehlt.

+++

Russland wehrt ukrainische Drohnen nahe Moskau ab

Moskau/Kiew (dpa) – Das russische Militär hat nahe der Hauptstadt Moskau in der Nacht zum Mittwoch zahlreiche ukrainische Kampfdrohnen abgeschossen.

„Das war einer der größten Angriffsversuche auf Moskau mithilfe von Drohnen in der gesamten Zeit“, schrieb Sergej Sobjanin, Bürgermeister der Zwölf-Millionen-Stadt, auf seinem Telegram-Kanal. Seiner Zählung nach waren es zehn, nach Zählung des Militärs elf Drohnen, die auf dem Weg nach Moskau abgefangen wurden. Einige der Fluggeräte gingen im Bezirk Podolsk nieder, wie Sobjanin mitteilte. Dieser liegt nur wenige Dutzend Kilometer südlich der Stadtgrenze. Die Flughäfen Wnukowo, Domodedowo und Schukowski im Süden und Osten Moskaus wurden Sicherheitsgründen nachts vorübergehend geschlossen, wie die Flugaufsichtsbehörde mitteilte. (dpa)

