“Kopfschuss-Hinrichtung” auf Frankfurter Hauptbahnhof (Video)

Eines muss man der verwöhnten Generation des Wirtschaftswunders Deutschland, den Hass-68ern lassen: Ihre, vor Jahrzehnten mit dem nötigen Kulturhass in die Welt hinausposaunte Dystopie der totalen Anarchie…:

„Schafft Huren, Diebe, Ketzer her ! Und macht das Land chaotisch !“ (der linke Liedermacher Konstantin Wecker)

…hat sich endlich verwirklicht: Deutschland ist in vielen Bereichen zu einem failed State geworden: Multikulti-Massenvergewaltigungen, Messermorde, öffentliche Hinrichtungen finden alltäglich statt:

Wie etwa ein Kopfschuss-Mord am Frankfurter Hauptbahnhof, der selbst das einstige „Willkommens-Propaganda-Medium, die „BILD“. zu einer erschreckenden Analyse dieser kriminellen Anarchie titeln lässt:

„Regierung hat keine Kontrolle über Sicherheit an unseren Bahnhöfen.“

Etwas später erfährt man, das, was man in solchen Fällen instinktiv ahnt: Der Täter hatte Migrationshintergrund.

„BILD“ beschreibt eindringlich den Rückzug des Staates aus dem öffentlichen Raum, in welchem sich nun eine anarchistische Kriminalität breit macht:

„Die Überwachungskameras waren ihm egal, die Bundespolizisten auch – und Hunderte Reisenden, die auf dem Bahnsteig warteten, ohnehin. Auf dem Frankfurter Hauptbahnhof hat ein Mann (54) einen jungen Reisenden (27) aus nächster Nähe mehrmals in den Kopf geschossen. Eine Hinrichtung in der Öffentlichkeit.“ (BILD)

Den hilflosen Staatsorgangen, welche dieses Chaos durch eine verwegene Multikulti-Migrationspolitik verantworten müssen, bleibt nur mehr sinn- und wirkungsloses Panik-Gejammere:

„Dieser eiskalte Mord mitten im Frankfurter Hauptbahnhof erschüttert bis ins Mark.“

– so Hessens Innenminister Roman Poseck.

🇩🇪 Meanwhile In Frankfurt, Germany

Its now Normal for assassins to take people out in Germany in broad daylight. pic.twitter.com/mrqo7xaKh7

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) August 21, 2024