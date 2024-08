Brytyjski rząd: Nadzwyczajne środki w celu szybkiego zatrzymania krytyków migracji

Rząd Wielkiej Brytanii planuje wprowadzić nadzwyczajne środki w celu rozwiązania problemu przepełnienia więzień: Aby uniknąć opóźnień w ściganiu osób aresztowanych podczas protestów migracyjnych w ostatnich tygodniach, a także za udostępnianie postów krytycznych wobec rządu. „Operacja Early Dawn” weszła w życie w poniedziałek rano.

Oto AKTUALIZACJA artykułu zaczerpniętego od naszego partnera w europejskiej współpracy medialnej „PP” (link: https://philosophia-perennis.com/)

W orwellowskim przekręceniu rzeczywistości, brytyjski minister więziennictwa Lord Timpson powiedział, że te dyktatorskie, przyspieszone sądowe środki nadzwyczajne pomogą

„zmniejszyć presję w niektórych częściach kraju”.

System sądownictwa karnego na krawędzi upadku

Brytyjski system sądownictwa karnego jest na skraju załamania w wyniku oskarżeń: ponad 1000 krytyków rządu i migracji zostało aresztowanych po tym, jak na początku tego miesiąca w Anglii i Irlandii Północnej wybuchły zamieszki przeciwko niszczycielskiej polityce migracyjnej i jej czasami śmiertelnym konsekwencjom.

Według Crown Prosecution Service, ponad 470 osób zostało oskarżonych o różne przestępstwa antyimigracyjne. Obejmują one udostępnianie postów w mediach społecznościowych, które zostały ukarane przez brytyjskie sądy kilkuletnimi wyrokami więzienia. – Wayne O’Rourke, właściciel konta „X” „Sick Of It”, został skazany na trzy lata więzienia za swoje posty.

Analiza danych więziennych przeprowadzona przez BBC i Sky News podkreśliła trudności zakładów karnych w radzeniu sobie z nagłym napływem aresztowanych i nowo skazanych więźniów. System więziennictwa w Anglii i Walii może obecnie pomieścić 89 191 więźniów. W piątek populacja więzienna wynosiła 87 893.

W ramach operacji Early Dawn oskarżeni będą teraz wzywani do stawienia się przed sądem pokoju tylko wtedy, gdy przebywają w więzieniu. Oznacza to, że postępowanie sądowe może zostać opóźnione, a osoby przetrzymywane w celach policyjnych mogą zostać zwolnione za kaucją do czasu rozprawy. Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdziło, że środki te nie wpłyną na zdolność policji do ścigania i nie wypuszczą nikogo, kto jest niebezpieczny dla społeczeństwa. Łącznie z więzień ma zostać zwolnionych 5500 więźniów.

Wszystko po to, by zrobić miejsce dla krytyków globalistycznej polityki migracyjnej.

Ponadto skrócony zostanie minimalny czas, jaki więzień musi spędzić w więzieniu przed zwolnieniem warunkowym.

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj: Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]