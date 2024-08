Die reizvolle Frau Ganserer im Bundestag im neuen Look

Wysoce erotyczna pani Ganserer w Bundestagu w nowej odsłonie

„Pani” Ganserer chce karać rodziców, którzy sprzeciwiają się zmianie płci swoich dzieci.

Tessa Ganserer przedstawiła swoje nowe plany polityczne w powitaniu skierowanym do społeczności queer w Karlsruhe.

„Droga społeczności queer w Karlsruhe, nowy raport ILGA został opublikowany kilka dni temu”, powiedziała Tessa Ganserer (Partia Zielonych) w wiadomości powitalnej dla CSD w Karlsruhe na YouTube. Raport pokazuje, że „Niemcy stały się jednym z 10 krajów najbardziej przyjaznych osobom queer”. Niemniej jednak Niemcy będą nadal bronić praw osób queer. Ganserer zapowiada: „Ale nie spoczniemy na laurach”. Ma zostać wprowadzone „nowoczesne prawo rodzicielskie”, aby „matki lesbijki nie były już dyskryminowane”.

Kodeks społeczny ma zapewnić „prawo do opieki medycznej w trakcie transformacji dla osób trans, inter i niebinarnych”.

Ponadto „luki w zakazie leczenia konwersji powinny zostać zamknięte”. Ganserer rozumie przez to nic innego jak kompleksowe prawne zakotwiczenie możliwości podejmowania przez nieletnich daleko idących decyzji, w tym operacji, dotyczących ich ciał – bez głosu rodziców. Rodzice, którzy nie popierają tożsamości płciowej swoich dzieci, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Ganserer wzywa również do większego zaangażowania przeciwko „dyskryminacji wrogiej osobom queer” i wzywa ludzi do „głośnego i widocznego wyjścia na ulice”.

Ganserer identyfikuje się jako kobieta od 2019 roku i przyjęła imię Tessa. Ganserer nie zainicjował oficjalnej zmiany imienia i płci w sądzie. Imię Markus i płeć „męska” pozostają zatem wpisane do rejestru urodzeń.

Zapytana przez taz w 2021 roku, dlaczego Ganserer nie poddała się operacji zmiany imienia na żeńskie, odpowiedziała: „Penis nie jest sam w sobie męskim narządem płciowym. Są też kobiety, które mają penisa. Są też mężczyźni, którzy mogą urodzić dziecko”. Obok Nyke Slawik, Ganserer jest jedną z dwóch kobiet trans w niemieckim Bundestagu.

Źródło: apollo-news.net

