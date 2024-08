„Egzekucja strzałem w głowę” na dworcu głównym we Frankfurcie (wideo)

Trzeba to oddać zepsutemu pokoleniu niemieckiego cudu gospodarczego, nienawistnikom ’68: Ich dystopia totalnej anarchii, obwieszczona światu dekady temu z niezbędną kulturową nienawiścią…:

„Sprowadzić tu dziwki, złodziei, heretyków! I zróbcie w kraju chaos!” (lewicowy piosenkarz i autor tekstów Konstantin Wecker)

…w końcu się zmaterializowało: Niemcy stały się państwem upadłym w wielu obszarach: Wielokulturowe masowe gwałty, morderstwa z użyciem noża, publiczne egzekucje odbywają się codziennie:

Takie jak morderstwo strzałem w głowę na głównym dworcu kolejowym we Frankfurcie, które skłoniło nawet byłe „mile widziane medium propagandowe”, „BILD”. do umieszczenia w nagłówku przerażającej analizy tej kryminalnej anarchii:

„Rząd nie ma kontroli nad bezpieczeństwem na naszych dworcach kolejowych”.

Nieco później dowiadujemy się tego, co instynktownie podejrzewamy w takich przypadkach: sprawca miał pochodzenie migracyjne.

„BILD” barwnie opisuje wycofywanie się państwa z przestrzeni publicznej, w której obecnie szerzy się anarchistyczna przestępczość:

„Nie przejmował się kamerami monitoringu, policjantami federalnymi też nie – a na peronie czekały setki podróżnych. Na dworcu głównym we Frankfurcie mężczyzna (54 lata) strzelił młodemu podróżnemu (27 lat) kilka razy w głowę z bliskiej odległości. Publiczna egzekucja.” (BILD)

Bezradnym władzom państwowym, które są odpowiedzialne za ten chaos spowodowany zuchwałą wielokulturową polityką migracyjną, nie pozostaje nic innego, jak tylko bezcelowe i nieskuteczne paniczne skomlenie:

„To lodowate morderstwo na środku głównego dworca kolejowego we Frankfurcie wstrząsnęło nami do głębi.”

– powiedział minister spraw wewnętrznych Hesji Roman Poseck.

🇩🇪 Meanwhile In Frankfurt, Germany

Its now Normal for assassins to take people out in Germany in broad daylight. pic.twitter.com/mrqo7xaKh7

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) August 21, 2024