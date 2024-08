Austria: Przestępczość migrantów poza kontrolą: ÖVP i jej zielona katastrofa

Nie widać końca eskalacji przestępczości migrantów w Austrii, podczas gdy liczba azylantów utrzymuje się na alarmująco wysokim poziomie. ÖVP i jej zielony partner koalicyjny wydają się być całkowicie przytłoczeni.

Austria w 2024 roku: ulice są bardziej niebezpieczne niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki katastrofalnej polityce migracyjnej, za którą odpowiedzialny jest czarno-zielony rząd. Niedawne incydenty, w których dwóch Syryjczyków związało, znęcało się i szantażowało mężczyznę, 85-letnia kobieta, która została brutalnie zaatakowana przez podejrzanego migranta z Somalii i 17-letni Afgańczyk, który dźgnął nożem kuchennym 18-letniego Irakijczyka, to tylko wierzchołek góry lodowej.

Rzecznik FPÖ ds. bezpieczeństwa Hannes Amesbauer podsumowuje gorzką rzeczywistość: „To wynik katastrofalnej polityki azylowej i migracyjnej ÖVP, we współpracy z koalicyjnym partnerem Zielonych”. Kiedy minister spraw wewnętrznych ÖVP Karner z dumą ogłasza, że liczba azylantów spadła, można tylko potrząsnąć głową. Ta rzekoma redukcja opiera się na rekordowych liczbach, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy w tym wymiarze.

Prawie ćwierć miliona nielegalnych migrantów zostało wpuszczonych do Austrii w tym okresie legislacyjnym – to bezprecedensowa porażka. Ale Karner próbuje ukryć tę katastrofę za pomocą tanich sztuczek liczbowych. Ale ta sztuczka nie działa, ponieważ ludność Austrii doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co się naprawdę dzieje.

Do lipca tego roku złożono już ponad 15 000 nowych wniosków o azyl – więcej niż przez cały rok pod rządami ministra spraw wewnętrznych Herberta Kickla. Porównanie to wyraźnie pokazuje, że ÖVP nie może i nie chce tego zrobić.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie zurzeit.at

+++

