USA mit „Lösung“ für Pilotenmangel ukrainischer F16-Kampfjets

Bild: Getty images

Im Ukraine-Krieg wurden bekanntlich die ersten westlichen F-16-Kampfjets bereits geliefert. Dabei wird nun jedoch mehr als transparent, dass es einen massiven Mangel an Piloten gibt.

In den vergangenen Tagen konnte sich die Ukraine über die Ankunft der ersten F-16-Kampfjets „redlich“ freuen. Nach rund einjährigem zähen „hin und her Gerangel“ wurden die ersten Kampfjets durch die NATO-Partner in die Ukraine ausgeliefert, wie auch merkur.de berichtet hatte.

Lösung bringen pensionierte US-Piloten

Der ukrainische Präsident Selenskij bedankte sich für die Verstärkung der ukrainischen Luftwaffe in einen Post auf X. „Ich bin den Vereinigten Staaten, Dänemark und den Niederlanden dankbar, dass sie praktische Schritte unternommen haben, um das Ziel aller Ukrainer zu erreichen“.

Die USA hatten ja bereits anlässlich des G7-Gipfels in Japan, im Mai 2023 bewirkt, dass andere Länder F-16-Kampfjets an die Ukraine liefern sollten. Ziel sei es, so der offizielle Tenor, Bombenabwürfe russischer Flugzeuge unterbinden zu können.

Die gelieferten F-16-Kampfjets sind laut unterschiedlichen Medienberichten bereits im Einsatz. Der russische Bezirksleiter Pawlo Filiptschuk berichtete bereits am 8. August gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Tass, „seit gestern fliegen F-16-Kampfflugzeuge über unserem Bezirk. Das geschieht nur, um Panik zu verbreiten.“ An eben diesem Tag erklärte Selenskij, dass F-16-Kampfjets „bereits am ukrainischen Himmel unterwegs“ seien.

Viele Jets – kaum Piloten

Nun ergab sich allerdings ein wohl absehbares Problem. Trotz Trainings in westlichen Ländern, gibt es aktuell nicht genug ukrainische Piloten, die die Jets fliegen und einsetzen können. Die Nachrichtenagentur RBC-Ukraine hatte berichtet, dass US-Senator Lindsey Graham bei einem Besuch in Kiew erklärt hatte, dass die US-Behörden pensionierte F-16-Piloten anbieten könnten, die im Ukraine-Krieg gegen Russland helfend eingreifen könnten.

Laut Graham könnte die Ukraine auf diese Weise die F-16-Kampfjets einsetzen, während ihre eigenen Piloten noch ausgebildet werden. Die Ukraine solle daher „in allen NATO-Staaten nach willigen Kampfpiloten im Ruhestand suchen, die ihnen helfen könnten, bis sie ihre Piloten ausgebildet haben“, erklärte Graham und wandte sich mit diesem Ansinnen an Joe Biden. Dieser solle den Plan noch vor dem Ende seiner Amtszeit umzusetzen.

Greift USA nun auch offiziell mit „Staatsangehörigen“ ins Kriegsgeschehen ein?

Die F-16-Kampfjets sollen wie gesagt laut Medienberichten bereits ins Kriegsgeschehen involviert sein. Dies soll an der Front in der Region um die Seehafenstadt Cherson im Süden des Landes. Angesichts der Tatsache, dass es unvermeidlich ist, dass einige F-16-Kampfjets möglicherweise durch russische Kräfte abgeschossen werden, könnte der Einsatz der modernisierten Jets lediglich dazu beitragen, etwaige Verluste bestenfalls zu verzögern.

Während im Süden der Ukraine nun offenbar F-16-Kampfjets zum Einsatz kommen, hatte die Ukraine im Nordosten des Landes bekanntlich eine Offensive auf die russische Region Kursk gestartet. Wann die F-16-Kampfjets auch im Norden zu sehen sein könnten, bleibt allerdings abzuwarten.

Die Ukraine wartet nunmehr auf die Nachlieferung, weiterer versprochenen Jets. Zehn von 79 F-16-Kampfjets sind bisher in der Ukraine eingetroffen. Bis Ende des Jahres sollten angeblich 20 bis 24 Jets einsatzbereit sein. Der Rest sei laut Plan bis 2025 auslieferbereit, im schlechtesten Fall könnte es sich noch bis 2028 verzögern, sofern Russland bis dahin, Gerüchten zu Folge, „den Sack nicht längst zugemacht hat“.

