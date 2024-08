Ungarn:”Brüssel will Migranten? Dann soll es sie bekommen!”

“Wenn Brüssel Migranten will, soll es sie bekommen.” – Mit dieser einfachen und zielsicheren Reaktion auf die fortgesetzte Erpressung durch die Brüsseler Zentral-Regierung will nun die ungarische Regierung nach dem Verursacher-Prinzip, jenen One-Way-Tickets in die belgische Hauptstadt zur Verfügung stellen.

Der Kanzleileiter des ungarischen Ministerpräsidenten Orban, Gergely Gulyás und Regierungssprecherin Eszter Vitalyos erklärten heute Donnerstag, Brüssel wolle Ungarn immer noch zwingen, illegale Einwanderer hereinzulassen.

Brüssel erpresst Ungarn, “Migranten um jeden Preis hereinzulassen”

Gulyás sprach sich gegen Sanktionen Brüssels in Höhe von 200 Millionen EUR (s.u.) gegen Ungarn aus, welche wegen der Praxis der Transitzonen verhängt wurden, während diese “gute ungarische Praxis” teilweise sogar in die neue Flüchtlingskonvention übernommen wurde.

Der Schengen-Grenz-Schutz diene nicht nur der ungarischen Sicherheit, sondern sei für ganz Europa wichtig. Trotzdem habe aber Ungarn keinen Zugang zu EU-Finanzmitteln, die Brüssel anderen Ländern aber für den Grenzschutz zur Verfügung stelle, erklärte der Minister.

Nun prüfe der Chef des Ministeriums für Justiz und Inneres diese Möglichkeit: Sollte Brüssel weiterhin Vorschriften durchsetzen, welche das Abfangen von Migranten verbieten, so werde allen Migranten an der ungarischen Grenze angeboten, dass…

…”wir sie freiwillig und kostenlos nach Brüssel transportieren, nachdem wir die europäischen Verfahren eingehalten haben“.

Gleichzeitig äußerte der Minister aber die Hoffnung, in einem Rechtsstreit die Kommission zu einer teilweisen Lastenteilung zu verpflichten und so schnell wie möglich eine vernünftige Einigung zu erzielen, um die “inakzeptable, unerträgliche und unfaire” Situation, die nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs entstanden ist, zu beheben.

Sollte dies aber fehlschlagen,…

…”will Ungarn nicht auf unbestimmte Zeit tägliche Geldstrafen zahlen“,

…sondern denjenigen, die wollen, ein One-Way-Ticket nach Brüssel ermöglichen, wo sie dann “mit der Europäischen Kommission verhandeln können“.

