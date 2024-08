Sieben Sonnen-Untergang in China (Video)

Ein ungewöhnliches Naturphänomen ereignete sich in der südchinesischen Stadt Sichuan, Chengdu. Sieben Sonnen erschienen bei Sonnenuntergang am Himmel, in Wirklichkeit war aber nur eine von ihnen real. Die Illusion resultierte wahrscheinlich auf optischer Brechung und Lichtstreuung.

Seven “suns”🌞appeared in the sky of Chengdu, SW #China‘s Sichuan on Monday. The stunning phenomenon is likely a result of light refraction and scattering. pic.twitter.com/iN4ejMlbIT

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 20, 2024