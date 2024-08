+ AfD in Thüringen laut neuer Umfrage weiter deutlich vorn + Teuerstes Gemälde der Welt wieder aufgetaucht + CDU gegen öffentliche Gebete vor Blauer Moschee + Österreich: FPÖ sagt nein zu höherem Pensionsantrittsalter + uvm.

Zur „Motivation“: Ausbilderin bot jungen Soldaten Blowjob an.

Ein befremdlicher Vorfall sorgt für Wirbel im österreichischen Bundesheer: Eine Ausbilderin soll Grundwehrdienern Oralverkehr angeboten haben, um die jungen Soldaten zu „motivieren“. Zudem bedachte sie ihre Schützlinge mit unangemessenen Kosenamen – dennoch gab es für die Frau im Rang des Korporals keine Konsequenzen.

„Muss ich euch jetzt einen blasen, damit ihr motiviert seid?“, soll die Betroffene ihre Truppe gefragt haben. Zwei Wochen später soll sie kurz vor einer Angelobung erklärt haben: „Ein Bier und ein Blowjob am Abend und dann passt es eh schon wieder.“ […] Die Ausbilderin soll einen Soldaten gestreichelt und zwei andere „Kanaken“ genannt haben. Auch nannte sie die jungen Soldaten dem Bericht zufolge Barbie, Wackeldackel, Hanni, Schnucki, Brille, Dicker, Dönermann oder Großmaul. […] Die Disziplinarbehörde hielt fest, ein Grundwehrdiener hätte nach der Aussage „erheitert den Ort verlassen“. Dadurch wurde sie nicht als sexuelle Belästigung gewertet. Quelle: krone.at

+++

Brandenburg: AfD-Politiker verliert alle Kirchenämter, weil er Partei-Mitglied ist

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz hält eine Unterstützung der AfD und ein Kirchenamt für unvereinbar. Das hat nun erste Konsequenzen.

er AfD-Politiker Henry Preuß aus Ostprignitz-Ruppin hat seine Kirchenämter verloren. Eine Sprecherin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) begründete dies mit einem Beschluss der Landessynode vom April dieses Jahres. Demnach sind eine tätige AfD-Unterstützung und das Kirchenamt nicht vereinbar. Begründet wurde das mit „einer erkennbaren weiteren Radikalisierung der AfD“. Die Ämter als Vorsitzender des Ortskirchenrates in Alt Ruppin und Mitglied im Leitungsgremium der Gesamtkirchengemeinde Ruppin seien dem AfD-Politiker Preuß mit Wirkung zum 15. August entzogen worden, teilte die EKBO-Sprecherin auf Anfrage mit.Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

Umfrage in Thüringen – AfD deutlich vorn, Grüne unter Fünf-Prozent-Hürde

In Thüringen und Sachsen befinden sich AfD und BSW im Aufwind. Autor Peter Huth sagt über die wachsende Wählerschaft der beiden Parteien: „Sie finden in einer Enttäuschung keinen anderen Weg mehr, sich zu artikulieren.“

Zehn Tage vor der Landtagswahl in Thüringen führt die AfD einer neuen Umfrage zufolge weiter deutlich vor den anderen Parteien. Die vom Landesverfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestufte AfD um ihren Landeschef Björn Höcke käme laut der am Donnerstag veröffentlichten Befragung von Infratest dimap für die ARD auf 30 Prozent – wenn bereits am Sonntag gewählt würde. Die CDU um Spitzenkandidat Mario Voigt läge bei 23 Prozent. Quelle: welt.de

+++

Hamburg – „Kein Dauerzustand“: CDU gegen öffentliche Gebete vor Blauer Moschee

Seit Schließung der Blauen Moschee in Hamburg beten Moslems regelmäßig auf der Straße davor. Die Anwohner im Nobelviertel sind genervt. Grund genug für die CDU, scharfe Kritik zu äußern.

HAMBURG – Die Hamburger CDU hat die regelmäßigen öffentlichen Gebete vor geschlossenen Blauen Moschee scharf kritisiert. „Es geht nicht an, daß für Predigten jeden Freitag Straßen gesperrt werden und ein großes Polizeiaufgebot anrücken muß“, sagte Landes- und Fraktionschef Dennis Thering der dpa. „Das darf kein Dauerzustand werden.“ Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte den Betreiber der Blauen Moschee, das „Islamische Zentrum Hamburg“ (IZH) und seine fünf Teilorganisationen Ende Juli dieses Jahres verboten. Dies bewertete Thering grundsätzlich als positiv. […] Dem Hamburger Abendblatt zufolge hatten sich Anwohner des Viertels über Lärmbelästigungen und Straßensperrungen im Zuge der öffentlichen Gebete beschwert. Weiterlesen aud jungefreiheit.de

+++

Bayern: Trotz „Erderhitzung“ starker Temperatursturz am Wochenende

Wie wird das Wetter am kommenden Wochenende in München? Die Menschen müssen sich auf einen Temperatursturz einstellen. Das Wetter am Freitag und Samstag laden zu Unternehmungen im Freien an, wie einen Besuch im Biergarten.

München – Die Menschen in München dürfen sich in den kommenden Tagen zunächst wieder auf hochsommerliches Wetter freuen, perfekt für Open-Air-Unternehmungen. Der Freitag beginnt mit, für diese Jahreszeit, kühlen 14 Grad, doch schon im Laufe des Vormittags, mit reichlich Sonne, steigt die Temperatur laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf bis zu 31 Grad. Am Abend und in der Nacht zum Samstag zieht leichte Bewölkung auf, die Temperaturen sinken auf 16 Grad. Quelle: abendzeitung-muenchen.de

+++

Österreich: FPÖ sagt nein zu höherem Pensionsantrittsalter

Auch in Österreich soll das Versagen der Regierung auf dem Rücken der älteren Menschen ausgetragen werden. FPÖ-Sozialsprecherin Belakowitsch leht dieses Vorhaben kategorisch ab: “Für die unter Schwarz-Grün angehäuften Staatsschulden sollen nicht jene büßen müssen, die ein Leben lang hart gearbeitet haben.”

„Es dürfte wohl ein Auftrag der ÖVP und ihres neoliberalen ÖVP-Ministers Martin Kocher gewesen sein, dass die Vorsitzende der staatlichen Alterssicherungskommission, Christine Mayrhuber, kürzlich ein höheres Pensionsantrittsalter eingefordert hat. Mit Schuld daran hätten das heftige Budgetdefizit, verbunden mit der hohen Inflation – beides hausgemacht und von ÖVP und Grünen in ungeahnte Höhen perfektioniert. Jetzt sollen nun ältere Menschen wieder die Suppe für das Totalversagen der Regierung auslöffeln“, brachte es gestern, Donnerstag, die FPÖ-Klubobmannstellvertreterin und freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch auf den Punkt. Weiterlesen auf fpoe.at

+++

Schweiz: Geheimnis gelüftet – Das teuerste Gemälde der Welt ist wieder aufgetaucht

Das teuerste Kunstwerk war seit seinem Kauf im Jahr 2017 verschwunden. Viele Kunstliebhaber rätselten, wo sich das Gemälde Salvator Mundi von Leonardo da Vinci befindet. Ein Kunst-Krimi, dessen Spuren in die Schweiz führen.





2017 ersteigerte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (38) das Gemälde Salvator Mundi von Leonardo da Vinci. Der Kaufpreis lag bei satten 450 Millionen Dollar, umgerechnet 386 Millionen Franken. Der höchste Preis, der bisher für ein Kunstwerk gezahlt wurde. Das Jesus-Bild war seither nicht mehr öffentlich zu sehen und Kunstfans rätselten über dessen Verbleib. Die BBC schafft nun Klarheit: Das Gemälde befindet sich in der Schweiz. Weiterlesen auf blick.ch

+++

GB – In seiner Wohnung: Mann (53) von eigenem Kampfhund totgebissen

Schock in der sonst so friedlichen Wohnsiedlung „Ashley Court“. Nachbar David Daintree (53) wurde leblos in seiner Wohnung gefunden – totgebissen von seinem eigenen Hund.

Der Vorfall hatte sich am Dienstag in der Stadt Accrington im Nordwesten Englands ereignet. Gegen 21.30 Uhr ging ein Notruf beim Rettungsdienst ein. Ein Hund würde eine Person in einem Wohnhaus angreifen, hieß es. Die Polizisten eilten zu der Adresse, doch es war bereits zu spät. In der Wohnung fanden sie die Leiche des 53-Jährigen, der dort allein mit seinem Hund, einem XL Bully, lebte. Noch ist unklar, weshalb es zu dem schrecklichen Vorfall kam. Wie die Nachbarn britischen Medien berichten, soll der Hund erst seit wenigen Wochen bei David Daintree gelebt haben. Quelle: bild.de

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern:



