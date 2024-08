Russischer Raketenangriff auf Geheimbunker Zelenskyjs ?

Archivbild. Selenskyj vor dem Bunker

Am Donnerstag schlugen Raketen in einem Geheim-Bunker in der ukrainische Region Sumy ein. Hier hatte der ukrainische Präsident Selenskyj ein Treffen mit dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Alexander Syrskij, abgehalt – wie “mk.ru” agestern per “Telegram”-Kanal “Military Affairs” unter Berufung auf verschiedene Quellen berichtete.

Am Donnerstag hatte auch Selenskyj via “Telegram”-Kanal mitgeteilt: Er sei in der Grenzregion des Gebiets Sumy gewesen und habe Gespräche mit Syrskiy geführt. Laur Selenskyj habe ihn der Oberbefehlshaber über die operative Situation informiert sowie über Schritte zur Stärkung der Verteidigung Richtung Torezki und Pokrowski.

Über den Angriff auf den Bunker sind allerdings bisher keine weiteren Details bekannt gegeben worden. Das russische Verteidigungsministerium selbst hat sich bisher offiziell nicht dazu eäußert – wie “Index” berichtete.

