Orwellowska dyktatura woke w Anglii: aresztowanie za modlitwę w miejscach publicznych

Konsekwencje lewicowych rządów: Wielka Brytania jest na dobrej drodze do przekształcenia się w orwellowską dyktaturę: W ostatnich tygodniach setki przeciwników globalistycznej polityki imigracyjnej zostało skazanych na drakońskie kary więzienia, w niektórych przypadkach nawet na kilka lat. Obecnie przestępstwem jest nawet cicha modlitwa w miejscach publicznych…

Jedna kobieta została dwukrotnie aresztowana i oskarżona za cichą modlitwę w pobliżu kliniki aborcyjnej – jak donoszą lokalne media:

Polska europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik upubliczniła tę sprawę:

„Oto Isabel Vaughan-Spruce, chrześcijańska działaczka pro-life, która została aresztowana przez policję za cichą modlitwę przed kliniką aborcyjną w Wielkiej Brytanii. Po długiej batalii prawnej została uniewinniona i otrzymała odszkodowanie oraz łaskawe przeprosiny od brytyjskiej policji.

Aresztowanie za korzystanie z podstawowej wolności myśli i modlenie się w ciszy, samotnie i bez krzywdzenia kogokolwiek jest wyrazem skrajnego okrucieństwa. Totalitarne dążenie do lewicowej cenzury prowadzi do kar za przestępstwa myślowe podobne do tych z powieści Orwella. Jakie skandaliczne absurdy muszą dostrzec ludzie, aby zrozumieć chory lewicowy program, który wywraca świat do góry nogami?

Nie bójmy się upubliczniać takich rzeczy! Nie bójmy się otwarcie bronić naszych podstawowych swobód obywatelskich. Bierność prowadzi do przemocy i przekraczania kolejnych granic”.

Oto Isabel Vaughan-Spruce, chrześcijańska działaczka pro-life, która została aresztowana przez policję za cichą modlitwę przed kliniką aborcyjną w Wielkiej Brytanii. Po długiej batalii prawnej została uwolniona od zarzutów, otrzymała odszkodowanie i łaskawe przeprosiny od… pic.twitter.com/F6b7QxMmG4 — Ewa Zajączkowska-Hernik (@EwaZajaczkowska) August 19, 2024

